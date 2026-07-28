Nuovo episodio di microcriminalità nei pressi del cimitero di Chiavazza (Biella).

Anziana derubata al cimitero di Chiavazza

Nel pomeriggio del 26 luglio, una donna di 88 anni è stata vittima di un furto all’esterno del camposanto: una coppia, un uomo e una donna, l’ha avvicinata con un pretesto per poi sfilarle con la forza due anelli dalle dita. Ottenuti i preziosi, i due sono fuggiti rapidamente a bordo di un’automobile.

Sul posto sono giunti gli agenti della Questura di Biella, che hanno avviato i primi rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica e risalire all’identità dei responsabili. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia assistito alla scena o notato movimenti sospetti nella zona a mettersi in contatto con il 112.

L’episodio ha destato forte preoccupazione nel rione, anche perché non si tratta del primo caso: già lo scorso giugno una pensionata di 80 anni era stata derubata della propria collana d’oro nella stessa area con la tecnica del finto abbraccio.

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