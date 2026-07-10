Quasi come un fulmine a ciel sereno è arrivata nei giorni scorsi la notizia dell’annullamento dell’edizione 2026 della “Biella-Oropa”.

Annullata la corsa Biella-Oropa

Corsa podistica di grande prestigio, un appuntamento tradizionale dell’estate per gli appassionati della disciplina, in grado di richiamare numerosi atleti anche dalla nostra Valsesia e con numeri ai nastri di partenza sempre oltre le 200 unità. 12,2 chilometri che uniscono il cuore di Biella al Santuario tanto amato dai Biellesi, con un dislivello positivo complessivo di 740 metri e pendenze che in alcuni punti toccano il 13%.

Quella di quest’anno sarebbe stata la 51esima edizione, la 22esima da quando, nel 2005, il Gruppo Amici Corsa Pettinengo ha raccolto l’eredità del GS Pavignano, fondatore dell’evento del 1971 grazie all’indimenticato Ismar Pasteris.

Motivo non chiarito

Ma purtroppo non si farà. “Problemi societari e organizzativi”, fanno sapere gli organizzatori, che non aggiungono altro e si celano dietro l più classico dei “no comment”.

Una decisione che inevitabilmente mette un punto interrogativo sul futuro della corsa e, allo stesso momento, anche sulle altre kermesse organizzate dal Gac Pettinengo, come il “Circuito Città di Biella”, in programma sabato 10 ottobre nel centro cittadino, e il “Balcone del Biellese Trail”, il calendario per domenica 6 dicembre a Pettinengo.

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