Allarme bomba: 463 segnalazioni in Piemonte

Si è svolto nel pomeriggio di oggi un incontro – su richiesta del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – per fare il punto sull’allarme bomba che questa mattina ha coinvolto centinaia di scuole piemontesi e numerosi istituti nel resto d’Italia.

Alla riunione insieme al presidente hanno partecipato il Prefetto di Torino Donato Cafagna, in qualità di coordinatore dei Prefetti piemontesi, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Stefano Suraniti, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, in rappresentanza delle Province piemontesi, il presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino e l’assessore regionale all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni.

Secondo quanto emerso durante l’incontro, la mail firmata da Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, e contenente l’allarme bomba, risulta esser stata inviata alle ore 9.56, raggiungendo presumibilmente quasi tutte le scuole del Piemonte.

Complessivamente sono 463 le segnalazioni registrate in tutto il territorio regionale, così suddivise per provincia:

* Torino: 190

* Alessandria: 63

* Cuneo: 60

* Novara: 43

* Vercelli: 38

* Verbano-Cusio-Ossola: 33

* Asti: 25

* Biella: 11

L’allarme ha portato all’evacuazione di circa il 20% delle strutture interessate. Nel corso della giornata le Forze dell’Ordine hanno effettuato centinaia di sopralluoghi in tutto il Piemonte e la situazione risulta essere pienamente sotto controllo e nella giornata di domani le scuole rimarranno regolarmente aperte.

«È stata una giornata difficile per tante scuole piemontesi, per gli studenti e per le loro famiglie, ma anche per chi lavora ogni giorno negli istituti. Vogliamo ringraziare le Forze dell’Ordine e tutto il personale che questa mattina si è trovato a gestire una situazione tanto delicata quanto improvvisa. Hanno affrontato momenti di grande tensione con professionalità e senso di responsabilità. Sono stati effettuati centinaia di controlli e, nonostante la portata dell’allarme, il sistema piemontese ha saputo reggere e rispondere con efficacia. Non era affatto scontato, ed è giusto riconoscere il lavoro di chi ha reso possibile tutto questo» dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Daniela Cameroni.

Il tavolo tornerà a riunirsi domani per un nuovo aggiornamento e per recepire le indicazioni che dovessero arrivare dal Governo, anche in vista di eventuali nuovi episodi.

«Quanto accaduto oggi non deve essere sottovalutato: abbiamo seguito la situazione fin da questa mattina e continueremo a farlo, mantenendo uno stretto contatto con le autorità competenti. La sicurezza dei nostri studenti viene prima di tutto e le scuole devono poter continuare a essere luoghi sereni, nei quali studiare e crescere senza paura» aggiunge l’assessore Cameroni.

«Siamo pronti a fare tutto ciò che sarà necessario, seguendo le indicazioni del Governo e lavorando insieme a Prefetture, Forze dell’Ordine ed enti locali. Ma c’è una cosa che dobbiamo evitare: alimentare l’allarmismo. Chi ha diffuso queste minacce è un criminale perché ha voluto seminare il panico e la paura tra i bambini, le famiglie e il personale scolastico per mettere in difficoltà le nostre comunità. Non dobbiamo permetterglielo. Non abbasseremo la guardia, non sottovaluteremo nulla, ma non ci faremo nemmeno intimidire. Oggi il Piemonte ha dimostrato di saper reagire. Continueremo a lavorare con la stessa attenzione e con lo stesso spirito di collaborazione, facendo tutto ciò che serve per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini» conclude il presidente Cirio

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