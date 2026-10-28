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Addio a Maria Luisa Bonicatti, una vita d’impegno e solidarietà

Domani l’ultimo saluto

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4 minuti fa

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Addio a Maria Luisa Bonicatti, una vita d’impegno e solidarietà.

Addio a Maria Luisa Bonicatti, una vita d’impegno e solidarietà

È stata una protagonista a modo suo della vita biellese. Maria Luisa Bonicatti dopo decenni di impegno civile e solidale ha dovuto arrendersi al male che l’ha tormentata nell’ultimo periodo. Domani i funerali che saranno celebrati da don Luigi Ciotti.

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