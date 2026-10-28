BiellaCronaca
Addio a Maria Luisa Bonicatti, una vita d’impegno e solidarietà
Domani l’ultimo saluto
Addio a Maria Luisa Bonicatti, una vita d’impegno e solidarietà.
Addio a Maria Luisa Bonicatti, una vita d’impegno e solidarietà
È stata una protagonista a modo suo della vita biellese. Maria Luisa Bonicatti dopo decenni di impegno civile e solidale ha dovuto arrendersi al male che l’ha tormentata nell’ultimo periodo. Domani i funerali che saranno celebrati da don Luigi Ciotti.
Ampio servizio su La Provincia di Biella in edicola oggi, 28 ottobre
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Bar Beni riapre i battenti: riprende una storia lunga un secolo
Attualità2 giorni fa
Muoiono la mamma e il bimbo che portava in grembo
Fuori provincia2 giorni fa
Muore nel sonno a soli 24 anni dopo una serata con gli amici
Attualità1 giorno fa
Addio istituti tecnici e professionali: ora solo licei
Attualità1 giorno fa