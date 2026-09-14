Addio a Ezio Acotto, uomo di punta del Pci.

Addio a Ezio Acotto, uomo di punta del Pci

La sinistra storica perde uno degli uomini di riferimento del periodo a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90. Oggi alle 16, sul sagrato della chiesa di Vanzone di Borgosesia si svolgerà la cerimonia funebre per l’addio a Ezio Acotto, uomo di punta del Partito comunista valsesiano e strettamente legato anche alla federazione biellese del Pc.

Nato nel 1949 a Borgosesia, Acotto arrivò a conquistare l’elezione al consiglio regionale, nella circoscrizione di Vercelli, il 17 giugno del 1985, rimanendo in carica fino al maggio del 1990.

A ricordarlo, tra i tanti, è l’ex parlamentare del Pci, figura storica del partito nel Biellese, Wilmer Ronzani. Lo fa con un post pubblicato ieri su Facebook. «Ciao Ezio – scrive Ronzani – stento a credere che tu te ne sia andato. Con te ho condiviso un pezzo fondamentale della mia vita: gli ideali, la passione politica, il lavoro di tutti i giorni e tante confidenze. Ci ha legati un’amicizia vera e una stima profonda, cresciute sempre di più negli anni. Riposa in pace, amico e compagno carissimo».

Durante il suo incarico a Torino Acotto ricoprì l’incarico di vicepresidente della Commissione permanente che si occupava di sicurezza sociale, sanità, e assistenza e fu anche componente di un’altra commissione nei settori agricoltura e foreste e di altri aspetti connessi alle attività agricole.

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