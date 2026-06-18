Accusa un malore dopo l’incontro di giunta: il sindaco Olivero ricoverato

Ieri, 17 giugno, il sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha accusato un lieve malore dopo la riunione di giunta.

Ricoverato per accertamenti il sindaco

Olivero sarebbe apparso particolarmente pallido e avrebbe manifestato una condizione di malessere durante l’incontro con gli assessori e i collaboratori, avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Subito dopo, un assessore, preoccupato per le sue condizioni, si sarebbe offerto di accompagnarlo all’ospedale per effettuare alcuni controlli di salute. Accompagnato in pronto soccorso, i medici avrebbero deciso di tenerlo in osservazione per ulteriori accertamenti.

Il sindaco sarebbe tranquillo e si sarebbe trattato di un lieve malore. Oggi il ricovero permetterà ai sanitari di sottoporre Olivero a una serie di esami e approfondimenti diagnostici, per verificare il suo stato di salute.

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Immagine di repertorio

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