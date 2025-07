Accademia Unidee cerca alloggi a Biella per i propri studenti

L’Accademia Unidee, la Scuola di Alta formazione di arte e design di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, ricerca sistemazioni a Biella per i propri studenti. La crescita importante del numero di studenti fuori sede degli ultimi due anni nei propri corsi triennali ha determinato la saturazione delle strutture ricettive gestite dall’Accademia ed il bisogno di ricercare appartamenti e stanze ammobiliate in affitto. “Biella è una città con un potenziale per diventare una città universitaria ed accogliere giovani di talento, Accademia Unidee si rivolge a quei proprietari di case interessati a questa opportunità concreta di contribuire allo sviluppo culturale e sociale del territorio” commenta la Direttrice accademia prof. Maria Canella. Per maggiori informazioni o per segnalare la propria disponibilità, è possibile scrivere a c.pogliani @accademiaunidee.it o telefonare al numero 331.717.9134

