A Città Studi i percorsi di qualifica professionale per giovani in obbligo scolastico e formativo.

In un contesto in costante cambiamento, preparare i giovani ad affrontare le esigenze del lavoro è fondamentale. Città Studi si impegna a offrire ai ragazzi e alle ragazze in obbligo scolastico e formativo competenze concrete: non solo per proseguire gli studi e conseguire il diploma, ma anche per entrare nel mercato del lavoro con una qualifica spendibile e riconosciuta dalle imprese.

Per l’anno scolastico 2026/27, sono in corso le iscrizioni ai due percorsi formativi pratici, mirati e totalmente gratuiti, finanziati dalla Regione Piemonte. I corsi sono rivolti ai giovani tra i 14e 24 anni.

L’obiettivo è uno: trasformare le aspirazioni in risultati reali. Il percorso biennale rilascia unaqualifica per Operatore Informatico, mentre il percorso triennale di Operatore delle Produzioni Alimentari, propone 2 orientamenti: Valorizzazione dei Prodotti Territoriali e

Prodotti da Forno; Allestimento Sala e Somministrazione Piatti e Bevande.

Il corso per Operatore Informatico offre un’importante opportunità di ingresso in un settore in forte espansione. Il percorso non è solo teorico: forma figure capaci di operare nel mondo digitale, approfondendo temi come Cyber Security e gestione dei dati. Sono previste anche attività pratiche su elettronica e programmazione, con focus su installazione e configurazione di sistemi operativi come Windows e Linux. Il programma include inoltre progetti concreti (ad es. la realizzazione di un sito web) e la conoscenza dei principi dell’intelligenza artificiale, applicati a contesti come Metaverso e gaming.

Anche l’Operatore delle Produzioni Alimentari ha un ruolo centrale nella valorizzazione dei prodotti tipici, e apprende tecniche di trasformazione e conservazione spendibili in diversi settori.

L’Operatore della Ristorazione Sala-Bar, invece, viene formato per gestire il contatto con il cliente, la preparazione dei piatti fino alla loro presentazione, con sbocchi in bar/ristoranti e catering. Entrambi gli indirizzi seguono il Sistema Duale, integrando formazione teorica e pratica con 300 ore di tirocinio in azienda.

Questi corsi offrono un’opportunità concreta di formazione per i giovani. Città Studi si impegna a progettare percorsi capaci di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, promuovendo allo stesso tempo curiosità, creatività e motivazione allo studio. Durante l’intero percorso, gli studenti sono seguiti e accompagnati da tutor, che affiancano le competenze tecniche con un supporto orientativo e formativo. L’obiettivo è creare un ambiente in cui ciascun ragazzo possa esplorare passioni e attitudini, valorizzare il proprio merito e sviluppare abilità spendibili in ambito professionale, coerenti con la missione di un’agenzia formativa accreditata. I percorsi di Città Studi rappresentano un modello efficace di collaborazione: grazie alla sinergia tra istituzioni, mondo produttivo e agenzia formativa, si costruiscono itinerari solidi, qualificanti e aggiornati. In questo modo l’istruzione professionale diventa un investimento strategico per il territorio, perché sostiene

il talento, le vocazioni individuali e la crescita di competenze realmente richieste. Questi corsi sono

un trampolino verso un futuro dignitoso e ambizioso: formano in modo pratico, innovativo e vicino

alla realtà, offrendo ai giovani strumenti concreti per costruire la propria strada.