“Visita notturna medievale” al monastero cluniacense di Castelletto.

“Visita notturna medievale” al monastero cluniacense di Castelletto

Sabato 16 maggio appuntamento al Monastero cluniacense di Castelletto Cervo con la “Visita notturna medievale”, un viaggio tra storia, fuoco e animazione.

Le visite guidate partiranno alle 20.30 e alle 21. Per l’occasione il pubblico potrà vivere una serata tra atmosfere medievali e spettacoli all’interno del monastero.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare una torcia elettrica. A fine evento sarà offerto un piccolo rinfresco.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione al numero 347/4728295, anche tramite WhatsApp, oppure via mail all’indirizzo monastero.castelletto@gmail.com

L’ingresso è a offerta libera. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato. La manifestazione è realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del Bando Eventi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook