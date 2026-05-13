Arriva il Luna Park con una nuova giostra adrenalinica: AIron X

Mancano pochissimi giorni al ritorno del Luna Park a Biella. Le luci, i colori e l’energia delle giostre torneranno ad animare la città a partire da questo venerdì, con la fiera che resterà aperta fino alla prima domenica di giugno.

E c’è grande attesa anche per provare una novità assoluta, un’attrazione inedita: si tratta di AIron X, una nuova giostra unica al mondo per i veri amanti dell’adrenalina pura, di emozioni estreme e panorami mozzafiato.

Il Luna Park da venerdì in città

L’area del parcheggio di Città Studi si trasformerà ancora una volta in un grande villaggio del divertimento, con decine di attrazioni capaci di soddisfare ogni età. Non mancheranno le giostre più amate degli anni passati: dai classici per i più piccoli, tra gonfiabili, percorsi gioco e coloratissime attrazioni, fino alle esperienze più adrenaliniche dedicate a chi è in cerca di emozioni forti.

Confermata la convenzione con il nostro giornale

Sul giornale La Provincia di oggi trovate il primo buono sconto del 50% valido su un’attrazione a scelta

Torna inoltre la collaborazione con il nostro giornale e l’associazione Biella 3.0, molto apprezzata nelle passate edizioni. Anche quest’anno, infatti, i nostri lettori possono usufruire di una speciale convenzione: i coupon dedicati permetteranno di ottenere lo sconto del 50 per cento sulle attrazioni, rendendo l’esperienza ancora più accessibile per tutti.

Oggi pubblichiamo sotto il primo buono sconto, che sarà da utilizzare questo venerdì.

I coupon non sono cumulabili, sono validi per una persona e non verranno accettate fotocopie.

Con il suo mix di tradizione e novità, il Luna Park si prepara dunque a regalare anche nel 2026 settimane di allegria e spensieratezza, confermandosi uno degli eventi simbolo della bella stagione biellese.

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