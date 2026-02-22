Basso BielleseCronaca
Scontro fra due auto sul lungolago di Viverone
Una persona ricoverata in ospedale
Incidente stradale l’altro giorno a Viverone. E’ successo sul lungolago all’altezza del bar di Punta Becco. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda, condotta da un uomo di 68 anni residente nell’Eporediese, ha urtato una Yaris che sopraggiungeva in senso contrario. Al volante di questa seconda vettura c’era un ragazzo di 26 anni del Vercellese.
LEGGI ANCHE: Pedone investito nel parcheggio della Bennet di Vigliano
Su entrambe le macchine viaggiavano altre persone. Una di questa ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno portata in ospedale a Ivrea per accertamenti.
La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri di Cavaglià.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook