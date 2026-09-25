Seguici su

Basso BielleseCronaca

Scontro auto e moto a Gaglianico: 15enne in ospedale

Diverse escoriazioni. Portato in ospedale

Pubblicato

43 secondi fa

il

scontro tra auto e moto
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Scontro tra un’auto e una moto a Gaglianico.

Scontro auto e moto a Gaglianico: 15enne in ospedale

Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un minorenne classe 2009 alla guida di una Beta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il giovane in ospedale per le escoriazioni riportate nell’impatto. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Cavaglià per effettuare i rilievi, gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *