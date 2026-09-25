Basso BielleseCronaca
Scontro auto e moto a Gaglianico: 15enne in ospedale
Diverse escoriazioni. Portato in ospedale
Scontro tra un’auto e una moto a Gaglianico.
Scontro auto e moto a Gaglianico: 15enne in ospedale
Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un minorenne classe 2009 alla guida di una Beta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il giovane in ospedale per le escoriazioni riportate nell’impatto. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Cavaglià per effettuare i rilievi, gestire la viabilità e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
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