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Infortunio sul lavoro a Cavaglià

E’ caduto su un tombino rompendosi alcune costole

Pubblicato

1 minuto fa

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malore in casa
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Infortunio sul lavoro a Cavaglià.
Incidente sul lavoro in una ditta di Cavaglià. Un dipendente è scivolato in un tombino di ghisa fuori terra ed è caduto. Nella caduta si è rotto alcune costole. E’ stato portato al pronto soccorso di Biella. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spresa, oltre ai carabinieri.

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