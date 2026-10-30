Infortunio sul lavoro a Cavaglià.

Incidente sul lavoro in una ditta di Cavaglià. Un dipendente è scivolato in un tombino di ghisa fuori terra ed è caduto. Nella caduta si è rotto alcune costole. E’ stato portato al pronto soccorso di Biella. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spresa, oltre ai carabinieri.

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