Zappalà: “Assurdo festeggiare a Biella le dimissioni di Delmastro”

“Che la sinistra a Roma festeggi le dimissioni di Delmastro lo capisco.

Che lo faccia a Biella, un po’ meno, considerando che Delmastro ha contribuito a risolvere il problema dell’ex ospedale e ha portato 7 milioni di euro a Oropa.

Portiamo pazienza”.

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