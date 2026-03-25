Attualità
Zappalà: “Assurdo festeggiare a Biella le dimissioni di Delmastro”
Le reazioni
“Che la sinistra a Roma festeggi le dimissioni di Delmastro lo capisco.
Che lo faccia a Biella, un po’ meno, considerando che Delmastro ha contribuito a risolvere il problema dell’ex ospedale e ha portato 7 milioni di euro a Oropa.
Portiamo pazienza”.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Dopo 65 anni chiude i battenti la pasticceria Vallese
Attualità3 giorni fa
Botte tra ragazzini ai Giardini di Biella
Attualità13 ore fa
Si è dimesso Andrea Delmastro
Biellese Orientale2 giorni fa
Camion si ribalta e finisce fuori strada
Attualità21 ore fa