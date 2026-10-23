Wooooow!Biella: missione docenti

Torna anche quest’anno Wooooow!Biella, il salone dell’orientamento rivolto agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie e agli studenti delle scuole superiori, in programma nelle giornate del 6 e 7 novembre a Città Studi Biella. L’evento biellese è nato nel 2018 con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a costruire il proprio futuro formativo e professionale, offrendo loro in due giornate la possibilità di informarsi a 360 gradi su tutte le opportunità disponibili presenti sul territorio.

Durante Wooooow!Biella, studenti e famiglie potranno incontrare le Università provenienti da tutta Italia, gli ITS Academy e le Accademie, conoscere gli istituti superiori ed i centri di formazione professionale della provincia di Biella, entrare in contatto con le Forze dell’Ordine, partecipare a colloqui di orientamento personalizzati con gli orientatori professionisti di Cascina Oremo e dialogare con gli imprenditori biellesi.

Wooooow! Biella: missione docenti

Per rafforzare ulteriormente il dialogo con gli studenti e supportarli nel loro percorso di orientamento, dopo il successo dello scorso anno, Wooooow!Biella ha realizzato ieri la seconda edizione di “Missione Docenti”, l’incontro dedicato ai docenti delle scuole secondarie di primo grado, a cui hanno partecipato 40 insegnanti. Nell’arco del pomeriggio sono stati sviluppati temi centrali, che rappresentano un presupposto e una “introduzione” alla partecipazione a Wooooow! Biella.

Ad aprire l’incontro è stato Ermanno Rondi, in qualità di consulente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si è focalizzato sul sistema formativo. A seguire, sono intervenuti il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Stefano Sanna, e il presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Biella, Gianluca Bilato, che hanno presentato gli scenari attuali sul mondo del lavoro e delle professioni, con un focus sul contesto biellese.

I dirigenti scolastici di SBIR – Scuole Biellesi In Rete, con Città Studi, CNOS-FAP, EnaipBiella e Big Picture Learning, hanno presentato l’offerta formativa secondaria e della formazione professionale nella Provincia di Biella.

Infine, Federica Collinetti e Roberta Gremmo di Cascina Oremo hanno tracciato metodi e strumenti per supportare i ragazzi nel loro percorso di scelta.

L’incontro si è concluso con una panoramica delle iniziative e delle opportunità che si potranno scoprire a Wooooow!Biella 2026.

Il salone

Wooooow!Biella nasce dalla collaborazione di enti e istituzioni locali e delle scuole biellesi. E’ organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Giovani Imprenditori CNA Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete. Grazie al patrocinio e sostegno di: Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi Biella, ANCE Biella.

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