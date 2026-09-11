Vuole gettarsi dal ponte della Pistolesa: un passante la ferma

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio del 10 settembre, sul Ponte della Pistolesa. Secondo le prime informazioni raccolte, una persona si trovava sulla ringhiera del viadotto in uno stato di grave sofferenza. A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento di un passante, che non solo ha lanciato l’allarme ma è riuscito a far desistere la persona dal compiere l’estremo gesto.

Sul posto sono giunti in breve tempo i Carabinieri e i sanitari del 118, che prestato le prime cure e messo in sicurezza il soggetto.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza dei servizi di supporto psicologico territoriali. L’ASL di Biella ricorda che il team della struttura complessa di Psichiatria è sempre attivo per offrire assistenza immediata a chiunque stia attraversando una crisi suicidaria, ai testimoni e a chi ha subito il lutto di un familiare.

Per accedere al servizio non è necessaria l’impegnativa del medico. È possibile rivolgersi direttamente ai Centri di Salute Mentale del territorio:

CSM di Biella: Strada Campagnè 7/A – Tel. 015 8461477

CSM di Cossato: Via Milano 48 – Tel. 015 15159506

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