Voleva abbandonare i gattini in Baraggia: salvati

Tempestivo intervento della polizia locale di Candelo e delle associazioni Aspa.

Questo un estratto del post pubblicato da Gattopoli.

“Vorrei poter dare voce a queste creature , cinque poveri gatti di qualche chilo, anche se adulti, dove gli escrementi li hanno ricoperti.

Sono 5 dei 22 gatti che su nostra segnalazione, stiamo cercando con l’ associazione ASPA di ridare dignità”.

E ancora viene spiegato: “Non abbiamo idea di cosa potremo fare, ne se siamo arrivati in tempo per queste creature, alcune gatte sono sicuramente gravide, perché le loro condizioni fisiche sono davvero pessime .

Sono disidratate, affamate, sotto peso in modo spaventoso ricoperti dai propri escrementi tanto che tutti e cinque i gatti domani in lieve sensazioni, se le condizioni fisiche lo permetteranno, saranno visitati, tosati e lavati , testati ma soprattutto da stasera conosceranno ambienti sani e puliti.

Non riuscirò sicuramente a scordare facilmente questa moltitudine di occhietti azzurri spaventati che da sotto il mobile in una stanza coperta dagli escrementi e dal piscio, senza crocchette né acqua ti guardavano senza più energie.

Altri 10 di loro sono al sicuro da Aspa, ma ancora 7 hanno bisogno di trovare una collocazione adeguata . Faremo di tutto perché possano tutti essere messi al più presto al sicuro, dando da parte nostra ancora qualche posto a disposizione .

Chiediamo aiuto amici per alimenti adeguati CROCCHETTE e UMIDO GASTROINTESTINAL per poterle curare e sterilizzare e soprattutto per le gatte gravide possano riprendersi.

Ma aiuto anche morale perché affrontare e superare certe situazioni credeteci e difficile.

Grazie amici e seguite questa situazione che terremo assolutamente aggiornate.