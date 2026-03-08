AttualitàCircondario
Voleva abbandonare i gattini in Baraggia: salvati
Vivevano in condizioni precarie in una casa. Ora si cercano aiuti per sostenerli
Tempestivo intervento della polizia locale di Candelo e delle associazioni Aspa.
Questo un estratto del post pubblicato da Gattopoli.
“Vorrei poter dare voce a queste creature , cinque poveri gatti di qualche chilo, anche se adulti, dove gli escrementi li hanno ricoperti.
Sono 5 dei 22 gatti che su nostra segnalazione, stiamo cercando con l’ associazione ASPA di ridare dignità”.
E ancora viene spiegato: “Non abbiamo idea di cosa potremo fare, ne se siamo arrivati in tempo per queste creature, alcune gatte sono sicuramente gravide, perché le loro condizioni fisiche sono davvero pessime .
Sono disidratate, affamate, sotto peso in modo spaventoso ricoperti dai propri escrementi tanto che tutti e cinque i gatti domani in lieve sensazioni, se le condizioni fisiche lo permetteranno, saranno visitati, tosati e lavati , testati ma soprattutto da stasera conosceranno ambienti sani e puliti.
Non riuscirò sicuramente a scordare facilmente questa moltitudine di occhietti azzurri spaventati che da sotto il mobile in una stanza coperta dagli escrementi e dal piscio, senza crocchette né acqua ti guardavano senza più energie.
Altri 10 di loro sono al sicuro da Aspa, ma ancora 7 hanno bisogno di trovare una collocazione adeguata . Faremo di tutto perché possano tutti essere messi al più presto al sicuro, dando da parte nostra ancora qualche posto a disposizione .
Chiediamo aiuto amici per alimenti adeguati CROCCHETTE e UMIDO GASTROINTESTINAL per poterle curare e sterilizzare e soprattutto per le gatte gravide possano riprendersi.
Ma aiuto anche morale perché affrontare e superare certe situazioni credeteci e difficile.
Grazie amici e seguite questa situazione che terremo assolutamente aggiornate.
Aiutateci amici ad aiutare anche con poco.
IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 banca di Asti
IBAN IT 80A 03268 44490 052715455810 Banca Sella
SATISPAY LU24 8100 SATI19327784
PAYPAL intestato a gattopolimadeinbiella@yahoo.com
