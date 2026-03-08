Seguici su

AttualitàCircondario

Lutto a Candelo per Manuele Borella: 49 anni

Lascia la moglie e i genitori, martedì il funerale in chiesa parrocchiale

Pubblicato

6 secondi fa

il

Lutto a Candelo per Manuele Borella: 49 anni

Candelo piange Manuele Borella di 49 anni. Lascia la moglie Rosj, la mamma Maria Rosa, il papà Roberto. la suocera Carmen, la cognata Letizia.
La veglia di preghiera verrà recitata lunedì 9 marzo alle 19 in chiesa parrocchiale San Lorenzo, i funerali si svolgeranno martedì 10 marzo a Candelo alle 14.30. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene alla Fondazione Airc o a Luce per la vita di Rivoli

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.