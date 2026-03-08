AttualitàCircondario
Lutto a Candelo per Manuele Borella: 49 anni
Lascia la moglie e i genitori, martedì il funerale in chiesa parrocchiale
Candelo piange Manuele Borella di 49 anni. Lascia la moglie Rosj, la mamma Maria Rosa, il papà Roberto. la suocera Carmen, la cognata Letizia.
La veglia di preghiera verrà recitata lunedì 9 marzo alle 19 in chiesa parrocchiale San Lorenzo, i funerali si svolgeranno martedì 10 marzo a Candelo alle 14.30. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene alla Fondazione Airc o a Luce per la vita di Rivoli
