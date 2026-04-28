Viveva negli ex Rivetti: arrestato 49enne

Un 49enne che abitava negli ex stabilimenti Rivetti di Biella abusivamente è stato arrestato.

La Polizia era intervenuta dopo che alcune persone avevano segnalato il lancio di pietre. Gli agenti hanno provato a calmare l’individuo che ha reagito violentemente tanto che un agente è rimasto ferito. Una volta bloccato è stato arrestato. E’ comparso di fronte al giudice del tribunale che ha disposto il fermo in carcere finchè non sarà trovata una struttura di cura. L’uomo infatti avrebbe problemi psichiatrici.

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