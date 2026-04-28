Spaccata al bar Sport di Roasio: rubate sigarette e gratta e vinci

In piena notte hanno sfondato con un’auto la serranda del bar Sport di Roasio proprio a confine con Brusnengo. A dare l’allarme è stato lo stesso proprietario svegliato dal rumore.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Cossato e di Borgosesia con radiomobile. I malviventi erano nel frattempo riusciti a introdursi nel locale prendendo stecche di sigarette e gratta e vinci prima di scappare a bordo di una Alfa Romeo Giulietta color bianco risultata poi rubata.

Nella fuga i malviventi avrebbero anche tentato di investire un carabiniere rimasto leggermente ferito.

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