A Biella si è riunito il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Arrivano un po’ emozionati, i piccoli Consiglieri.

La maestosa Sala Consiliare contribuisce a rendere non solo importante ma solenne questo momento.

Poco dopo, durante il suo saluto, l’Assessore Caldesi confessa che a sua volta, all’inizio della seduta, anch’ella prova sempre la stessa emozione.

Ma appena iniziano i lavori ecco che i bambini prendono confidenza; il Presidente, Carlo Quaglino, dà subito lettura del primo punto all’ordine del giorno.

Richiesta di patrocinio per la festa del quartiere del Villaggio “Tavola Longa della Festa di Primavera” che si terrà a giugno.

“Stiamo diventando importanti”!

Poi si parla del bellissimo progetto della cartellonista della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Saranno posti tre cartelli ai giardini Arequipa con il linguaggio della CAA, in modo da rendere più facili la comprensione e l’orientamento per quei bambini e quelle persone che hanno problemi comunicativi.

Si mostrano i lavori svolti in classe dai bambini. Bambini che manifestano sempre nei confronti dei compagni in difficoltà sensibilità e attenzione.

Non dimentichiamo che questo progetto nasce proprio da un’idea del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Infine i giovani consiglieri, lasciata ormai da parte l’emozione iniziale, entrati appieno nel ruolo di membri attivi del Consiglio Comunale, segnalano all’Assessore i problemi delle loro scuole.

Non solo, parlano anche di bullismo e dei problemi della città, dimostrando molto senso civico. Una bambina racconta di aver gettato nel cestino una bottiglietta abbandonata per terra, dopo che il bambino che l’aveva buttata si era rifiutato di farlo.

Sono bambini educati e rispettosi dell’ambiente.

Bambini che meritano tanta attenzione da parte nostra.

In conclusione è intervenuto anche il Sindaco per un saluto ai ragazzi che ha spiegato di non aver potuto essere presente in quanto impegnato per le celebrazioni per il 25 aprile, ricorrenza della quale ha spiegato il significato.