Un uomo di 33 anni è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato di Novara in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Torino.

Violenze sessuali sulla moglie: deve scontare altri 7 anni

Il provvedimento giunge al termine dell’iter giudiziario che ha visto la Corte di Cassazione confermare la condanna già pronunciata dal collegio di secondo grado.

L’uomo dovrà scontare una pena definitiva pari a 7 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. È stato riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale commessi ai danni della moglie.

La vicenda ricostruita dagli inquirenti copre un arco temporale che va dal 2018 al settembre del 2022. Una prima fase degli abusi e dei maltrattamenti si è verificata all’estero fino al maggio 2022; successivamente, le condotte violente sono proseguite sul territorio italiano, precisamente a Galliate, in provincia di Novara, tra il maggio e il settembre dello stesso anno.

A seguito della pronuncia irrevocabile degli ermellini, gli agenti della Questura novarese hanno localizzato il 33enne, conducendolo in carcere per l’espiazione della condanna.

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