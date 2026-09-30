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Violenta lite a Biella: volano anche bottiglie

Una persona sarebbe rimasta ferita anche a una gamba

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15 secondi fa

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Tenta di buttarsi dal muraglione di via Cernaia. Due donne lo hanno notato vicino, troppo vicino, al parapetto che da via Carducci si affaccia su via Cernaia. 
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Pomeriggio di alta tensione nel cuore di Biella, dove lunedì 28 settembre una violenta lite in via Pietro Micca ha seminato il panico tra residenti e passanti.

Violenta lite a Biella: volano anche bottiglie

Erano circa le 16.30 quando l’alterco, degenerato rapidamente in una presunta rissa, ha visto contrapposto un gruppo di oltre sei giovani stranieri. La scena, caratterizzata da momenti di forte caos, ha spinto diversi automobilisti in transito a suonare il clacson per tentare di dissuadere i partecipanti.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, la colluttazione sarebbe stata particolarmente accesa e avrebbe visto anche il presunto lancio di bottiglie, sebbene gli agenti intervenuti non abbiano trovato frammenti di vetro sull’asfalto. Durante i disordini, un uomo sarebbe rimasto ferito a una gamba. Nelle ore successive, una persona con lesioni lievi si è presentata in Questura insieme a un conoscente. La Polizia ha avviato accertamenti mirati per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, identificare tutti i responsabili e risalire alle motivazioni che hanno scatenato la violenta colluttazione nel centro cittadino.

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