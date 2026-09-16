Vigliano piange Floriana Bona: aveva 90 anni

Una profonda commozione ha colpito la comunità di Vigliano per la scomparsa di Floriana Bona, vedova Mello Ceresa, mancata all’età di 90 anni. La donna è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione dal figlio e dalla nuora, deceduta per cause naturali.

Figura conosciuta e benvoluta da tutti, lascia un vuoto sincero nel cuore dei tanti cittadini che ne hanno sempre apprezzato la bontà e il garbo.

I momenti di preghiera e di commiatohanno visto la partecipazione di parenti e amici presso la chiesa dell’Assunta di Vigliano.

Floriana lascia nel dolore il figlio Massimo con la moglie Patrizia, la nipote Giulia e i parenti tutti, insieme alle numerose persone che le hanno voluto bene e che in queste ore si stringono con affetto intorno alla famiglia per offrirle conforto

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