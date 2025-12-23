Seguici su

Vigili del fuoco: esercitazione Mezzi movimento terra

Vigili del fuoco: esercitazione Mezzi movimento terra

Nella giornata del 19/12/2025 si è concluso un ciclo di sei giorni di addestramento presso il Centro Formazione dei Vigili del Fuoco di Varallo, organizzato dalla Direzione Regionale Piemonte e dedicato a un’esercitazione regionale dei mezzi movimento terra.

L’addestramento si è concentrato sulla simulazione delle operazioni preliminari necessarie per allestire un sito destinato al montaggio di un modulo logistico da 40 posti letto. Tra le attività principali hanno trovato spazio la preparazione del terreno per garantire una superficie stabile e drenante e l’esecuzione di opere per l’installazione di infrastrutture essenziali, come i sistemi di scarico e di deflusso delle acque piovane, realizzate utilizzando in modo coordinato escavatori di varie dimensioni, pale gommate e cingolate, minipale e autocarri.

Infine è stato effettuato il ripristino del sito al termine delle attività, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e riassetto dei mezzi. L’area utilizzata ha permesso di replicare condizioni operative realistiche, comprese le sfide legate alla tipologia di terreno e alle condizioni metereologiche.

L’esercitazione ha dimostrato un’elevata capacità di collaborazione tra il personale dei comandi coinvolti e ha rafforzato le loro competenze tecniche e operative.

L’esercitazione ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, evidenziando la prontezza del sistema regionale a rispondere a scenari emergenziali complessi, come l’ alluvione in Emilia Romagna, terremoti, incendi industriali e boschivi.

