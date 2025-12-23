Borgo di Babbo Natale: oltre 45mila presenze

Boom di presenze e di emozioni per il Borgo di Babbo Natale, un grande successo che quest’anno ha unito la magia delle feste al ricordo di Cristian Bonifacio.

Numeri: 45 mila visitatori. Giorno di maggior afflusso: domenica 7 dicembre con 6 mila visitatori. Circa 100 pullman turistici nell’arco dell’evento. 300 passeggeri del treno storico a vapore

Questi numeri confermano il successo del format: visitatori provenienti non solo dal Piemonte ma da tutto il Nord Italia e dall'estero (Francia e Svizzera in testa), grande riscontro anche per gli operatori locali e l’indotto per il territorio.

Il mix tra l’unicità del borgo medievale, l’offerta per bambini e famiglie ed un mercatino ricco e suggestivo si è dimostrato ancora una volta vincente. Tra i momenti più iconici di questa edizione, il grande successo del Treno Storico a Vapore che, domenica 30 novembre, ha portato centinaia di turisti direttamente da Novara a Candelo, regalando un tuffo nel passato che ha incantato visitatori e cittadini, registrando il tutto esaurito.

Irene Viana, Presidente della Pro Loco di Candelo, commenta così la chiusura dell’evento: “Siamo stanchi ma immensamente felici. Questa edizione era una sfida enorme per noi: la prima senza Cristian. Abbiamo lavorato duramente con un obiettivo, che non era solo “portare a casa l’evento” ma di renderlo straordinario, proprio nel suo ricordo. Vedere il borgo pieno di vita, gestire l'enorme flusso di

visitatori, ricevere i complimenti da loro e (non è scontato) anche dagli operatori locali: tutte queste cose ci dicono che la strada è quella giusta. Un grazie gigantesco va alla mia squadra, il Consiglio ed i volontari Pro Loco, insieme al Comune con cui la collaborazione è massima. In particolare ci tengo a sottolineare come i volontari sono l'anima di questi eventi: senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe possibile e dietro c’è un lavoro di mesi di tante, tante persone”.

Il Sindaco di Candelo, Paolo Gelone, sottolinea l’importanza del gioco di squadra: “Il Borgo di Babbo Natale non è solo un evento turistico, è la dimostrazione della forza della nostra comunità. E quest’anno la sfida era anche nei nostri cuori: questo successo dimostra che Candelo ha saputo reagire al dolore trasformandolo in energia positiva, rendendo viva e luminosa l’eredità di Cristian.

Vedere il nostro Ricetto così amato e frequentato è un orgoglio: ringrazio la Pro Loco per l’organizzazione, la tenacia e lo spirito di sacrificio, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile per aver garantito la sicurezza in modo impeccabile e tutti i volontari per l’impegno e per l’accoglienza. Candelo si conferma un modello di promozione territoriale capace di guardare al futuro: continuiamo a farlo nel modo che più ci piace, insieme, uniti, continuando a crescere”.

L’organizzazione infine desidera ringraziare sentitamente anche gli sponsor e i partner locali che hanno creduto nel progetto. Un ringraziamento speciale agli espositori, che con la qualità dei loro prodotti hanno reso unico il mercatino.

L'appuntamento è per il 2026, con nuove idee e la stessa passione di sempre, pronti

a rinnovare la magia del borgo anche con i prossimi grandi eventi.

