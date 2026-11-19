Via Pietro Micca, martedì 24 riapre al traffico il primo tratto. Nei prossimi giorni si compirà un nuovo passo verso il completamento degli interventi di riqualificazione di una delle principali arterie cittadine.

Già dalle prime ore del mattino, riaprirà infatti il tratto che parte dall’incrocio con via Lamarmora fino alle intersezioni con via Nazario Sauro. E dunque anche quelle precedenti con via Oberdan, restituendo alla città una porzione importante di uno degli assi viari del centro.

Via Pietro Micca, martedì 24 riapre al traffico

Un risultato che arriva dopo la prima riapertura al transito pedonale, avvenuta nei giorni scorsi, e che segna un’ulteriore tappa nell’avanzamento del cantiere. Quest’ultimo si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del centro cittadino, in continuità con il lavoro già realizzato in via Italia. Che prevede il rifacimento della pavimentazione in cubetti di pietra con l’obiettivo di contrastare i cedimenti che negli anni avevano interessato ripetutamente l’area.

I lavori proseguono regolarmente sul secondo tratto, in direzione di piazza La Marmora. L’andamento dell’intervento lascia spazio a un moderato ottimismo sulla possibilità di concludere le opere e ripristinare la piena viabilità prima del 15 dicembre. Termine previsto all’inizio compatibilmente con le necessarie verifiche tecniche.

Il sindaco: «Gli impegni assunti con la città si traducono in risultati concreti»

«Sappiamo che ogni cantiere porta con sé qualche disagio, soprattutto in una zona centrale e frequentata come questa. Per ciò siamo particolarmente contenti di poter restituire progressivamente ai biellesi una strada rinnovata. È importante vedere che gli interventi avanzano e che gli impegni assunti con la città si traducono in risultati concreti. C’è chi aveva perso tempo a spiegare perché non ce l’avremmo fatta e chi, invece, ha lavorato per riuscirci. Oggi la differenza si vede», dichiara il sindaco Marzio Olivero.

«Stiamo lavorando per restituire alla città una strada più bella, funzionale e soprattutto sicura. La prima parte è stata completata e resa accessibile ai pedoni in anticipo rispetto alle previsioni: adesso concentriamo gli sforzi sul tratto successivo. Se l’andamento del cantiere continuerà a essere positivo, contiamo di poter anticipare la conclusione rispetto al 15 dicembre. Sarebbe un risultato importante per i cittadini, per i residenti e per le attività commerciali della zona», aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Luca Castagnetti.

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