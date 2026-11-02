Ecco la nuova via Pietro Micca. Proprio oggi si sono conclusi i lavori di ammodernamento nella prima parte della strada. Il tratto ha dunque riaperto al transito pedonale, ma resta chiuso alle automobili.

Ecco la nuova via Pietro Micca

Con largo anticipo rispetto al programma iniziale, peraltro, i pedoni possono nuovamente camminare nel tratto di via Pietro Micca compreso tra via Oberdan e via Nazario Sauro. Ma prima di riaprire al traffico veicolare è necessario attendere il consolidamento della pavimentazione appena posata.

Al momento i lavori interssano il tratto sino a Piazza La Marmora, una volta terminato si procederà sulla piazza stessa. Entro il 31 dicembre si interverrà poi anche sui tre grandi attraversamenti pedonali di via La Marmora, tra via Torino e Corso Risorgimento, dotandoli di un nuovo impianto di illuminazione.

Resta invece un’incognita il calendario per la nuova cubettatura di via Gramsci. Inizialmente era stato annunciato che anche quest’ultimo intervento sarebbe stato completato entro la fine dell’anno. E non si esclude che possa essere davvero così. «In questo caso per la fine del 2026 dovrà essere concluso l’iter amministrativo e burocratico. Per l’inizio dei lavori, invece, rifletteremo verso la fine di novembre, sulla base dell’andamento del cantiere di via Pietro Micca», ha concluso Luca Castegnetti, assessore ai Lavori Pubblici.

Ovviamente confidando nella clemenza del meteo.

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