Via libera ai tuffi a Viverone. Il monitoraggio garantisce standard elevati e ottimi per la stagione estiva nel bacino biellese.

Via libera ai tuffi a Viverone

È ufficialmente iniziata la stagione balneare piemontese 2026. Fino al prossimo 30 settembre, i tecnici di Arpa Piemonte saranno impegnati in una fitta campagna di campionamenti per garantire la sicurezza della salute pubblica. Sotto la lente d’ingrandimento c’è anche il lago di Viverone, punto di riferimento per il Biellese, che si presenta ai nastri di partenza del nuovo anno con una pagella impeccabile.

I dati definitivi relativi alla stagione precedente promuovono pienamente il bacino. Le quattro zone del lago sottoposte a controllo hanno chiuso il periodo balneare in totale regime di idoneità. Non è stato necessario alcun campionamento suppletivo e non si è registrato alcun superamento dei limiti di legge.

Il dato più significativo emerge però dalla classificazione basata sull’ultimo quadriennio. Tutte le acque di balneazione di Viverone si confermano nella classe di qualità “eccellente”. L’unico momento di criticità si è verificato all’inizio di giugno dello scorso anno. I monitoraggi avevano evidenziato una fioritura di cianobatteri del genere Aphanocapsa, che aveva fatto scattare l’allerta superando la soglia delle 20mila cellule per millilitro.

La prevenzione funziona

Il sistema di prevenzione aveva comunque dimostrato di funzionare. L’ Arpa aveva subito allertato i Comuni per informare i bagnanti. La ricerca delle microcistine aveva dato esito rassicurante, con valori molto inferiori ai limiti di legge. Già il 23 giugno l’emergenza era rientrata sotto la soglia critica.

A livello piemontese, la campagna estiva interessa quest’anno ben 77 acque di balneazione. Distribuite su sette laghi naturali (Maggiore, Orta, Mergozzo, Viverone, Avigliana Grande, Sirio e Candia) e due corsi d’acqua (i torrenti Cannobino e San Bernardino). I tecnici verificheranno costantemente i parametri microbiologici (Enterococchi intestinali ed Escherichia coli). Oltre ai cianobatteri nei cinque laghi principali.

I cittadini e i turisti potranno comunque seguire l’andamento della qualità delle acque in tempo reale. Con l’avvio della stagione è ripresa infatti la pubblicazione del bollettino ufficiale di Arpa, aggiornato settimanalmente ogni venerdì.

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