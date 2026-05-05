Attualità
Viverone non rinnova la convenzione con Rete museale biellese
Intervento dell’ex sindaco Renzo Carisio
Viverone non rinnova la convenzione con Rete museale biellese.
Viverone non rinnova la convenzione con Rete museale biellese
Di seguito l’intervento dell’ex sindaco Renzo Carisio.
Da quanto si è venuti a sapere, da questo anno il Comune di Viverone non ha più rinnovato la convenzione con la Rete Museale Biellese, la quale gestiva, nelle domeniche dei mesi estivi, l’apertura del Centro di Documentazione del Lago di Viverone, posto sopra i locali della Biblioteca. L’apertura veniva gestita da personale formato dalla Rete Museale sulla storia delle palafitte, alcuni reperti delle quali sono custoditi nel Centro.
Da quanto si apprende il costo annuo della convenzione, di € 2.000, non è più sopportabile dal Comune di Viverone.
Però, nello scorso anno, dati dal conto consuntivo, sono stati spesi per il turismo €31.641, oltre ad € 13.110 per contributi vari, e quest’anno si decide invece di non erogare € 2.000 per la diffusione della storia dei nostri antichi predecessori.
Renzo Carisio – “Per Viverone “
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