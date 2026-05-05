Viverone non rinnova la convenzione con Rete museale biellese.

Viverone non rinnova la convenzione con Rete museale biellese

Di seguito l’intervento dell’ex sindaco Renzo Carisio.

Da quanto si è venuti a sapere, da questo anno il Comune di Viverone non ha più rinnovato la convenzione con la Rete Museale Biellese, la quale gestiva, nelle domeniche dei mesi estivi, l’apertura del Centro di Documentazione del Lago di Viverone, posto sopra i locali della Biblioteca. L’apertura veniva gestita da personale formato dalla Rete Museale sulla storia delle palafitte, alcuni reperti delle quali sono custoditi nel Centro.