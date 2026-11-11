Via Italia, il salotto buono dove nessuno è invitato

C’è una ricetta che a Biella sembra riscuotere un certo successo quando si parla del centro storico: se qualcosa non piace, basta limitarla. Se dà fastidio, si vieta. Se non è sufficientemente decorosa, meglio ancora: si elimina. E così, un pezzo alla volta, si costruisce il centro ideale, almeno nelle nostre fantasie. Peccato che, nel frattempo, si svuoti il centro reale.

L’ultima idea, in ordine di tempo, è quella di dare ai Comuni maggiori poteri per decidere quali attività commerciali possano aprire nei centri storici. Tradotto in parole povere: meno kebabbari, meno empori a basso costo, meno attività considerate incompatibili con il decoro. Perché evidentemente il problema di via Italia non è soltanto che ci sono sempre meno negozi, ma anche che quelli che eventualmente aprono non sono sempre quelli “giusti”. Meglio una serranda abbassata che un’attività poco elegante, pare di capire.

Del resto, il ragionamento è coerente con quello che in città si porta avanti da almeno vent’anni. I bar sì, ma che chiudano presto. I giovani? Meglio disincentivarli a venire, ché spesso hanno il vizio di bere, parlare ad alta voce e, qualche volta, persino di non levarsi di torno quando tramonta il sole. Magari capita pure che qualcuno faccia pipì dietro una pianta, signora mia!

E la musica? Sì, ma a determinate condizioni, possibilmente a volume molto basso e in orari in cui non disturbi nessuno. Niente vetro, niente schiamazzi, niente assembramenti eccessivi. Insomma, il centro deve essere vivo, ma con gli stessi decibel del cimitero. Deve esserci gente, ma possibilmente silenziosa. E soprattutto deve tornarsene a casa quando è il momento.

Adesso passiamo alle persone sgradite. Quelli vestiti da tamarri? Vadano altrove, ché poi uno non capisce se siano maranza o semplicemente poveri cristi e magari si spaventa. Anzi, qualcuno si spaventa in entrambi i casi, quindi meglio proprio non correre rischi e chiamare il 112 se se ne vede qualcuno in giro.

E a proposito di poveri: anche loro, possibilmente, fuori dalle scatole. Che magari preferiscono un economico kebab a un piatto gourmet, un negozio abbordabile a una boutique, un panino a una cena in un locale ricercato. No, per carità. Non è questa l’immagine del salotto buono che abbiamo in mente… Troppo spartani, questi kebabbari, troppo brutti da vedere!

Ottima l’idea di abolire le contaminazioni gastronomiche in centro: basta roba etnica, solo polenta concia e riso in cagnone. Pure la panissa vadano a mangiarsela a Vercelli. Speriamo soltanto che nessuno si accorga di quella perla in cui si preparano le galette francesi, perché lì ci si porta la morosa e dispiacerebbe parecchio doverle spiegare che, per ragioni di decoro e identità territoriale, non è più il caso.

L’ultima proposta geniale, infine, l’ho sentita l’altro giorno da un signore che beveva il caffè al bar: vietiamo l’accesso a chi ha un cane. Sacrosanto. Anzi, potremmo pure mettere dei buttafuori all’ingresso di via Italia per fare selezione. “Spiacente, festa privata”, come ci dicevano quando ci rimbalzavano dalle discoteche.

Ora, tornando seri: nessuno mette in discussione il diritto dei residenti a vivere tranquilli, né la necessità di contrastare il degrado, garantire sicurezza e tutelare il commercio tradizionale. Sono obiettivi sacrosanti. Ma una cosa è affrontare i problemi, un’altra è pensare che la soluzione consista nel restringere progressivamente tutto ciò che potrebbe portare persone in centro. Perché il punto è proprio questo: se vuoi riportare gente in un posto “depresso”, difficilmente ci riuscirai limitando ulteriormente il numero di persone potenzialmente interessate ad andarci.

E invece è proprio quello che si è fatto per anni. Sempre più regole, sempre meno offerta. Sempre più attenzione a ciò che potrebbe disturbare, sempre meno attenzione a ciò che potrebbe attrarre. E il risultato, almeno a guardarsi intorno, non sembra esattamente un successo.

Mi torna in mente una bambola bellissima che i miei regalarono a mia sorella quando era bambina. Era così bella che venne lasciata nella sua confezione, esposta su una mensola. Per giocarci bisognava rispettare una serie di regole stringenti e tassative: attenzione maniacale a non sporcarla, a non rovinarla, a non sgualcirle i vestiti. E, una volta finito, andava rimessa con cura nella scatola e riposta sulla mensola.

Risultato? Rimase su quella mensola a prendere polvere per anni. Quando mia sorella crebbe, la regalò a una cuginetta. Speriamo che almeno lei sia riuscita a giocarci.

Ecco, a volte ho l’impressione che con il centro storico di Biella si stia facendo esattamente la stessa cosa. Lo vogliamo bello, ordinato, decoroso, possibilmente immacolato. Ma guai a usarlo troppo, a viverlo, a trasformarlo, a lasciargli addosso qualche segno della vita quotidiana. Guai a chiudere un occhio su un po’ di rumore, a tollerare una presenza che non corrisponde alla cartolina che abbiamo in testa.

Così, mentre continuiamo a discuterne, il centro è già diventato esattamente come forse qualcuno lo vorrebbe: bello, triste e vuoto.

Matteo Floris

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