Via Italia, con il cantiere davanti alla Fons Vitae “traslocano” i bus.

In via Italia i lavori avanzano spediti e, giorno dopo giorno, il cuore urbano riapre ai cittadini. Da via Marocchetti a piazza Santa Marta oggi si cammina già senza interruzioni. Per le auto l’obiettivo è chiaro: riaprire completamente al traffico entro fine marzo. Resta poi da sciogliere il nodo dell’incrocio con via Dante, stabilendo tempi e modalità d’intervento per limitare il più possibile i disagi alla circolazione.

Inoltre, solo dopo aver completato l’intera pavimentazione, si passerà alla sistemazione della roggia sottostante del Gorgomoro, con interventi puntuali dai pozzetti. Infine, da ieri modifiche anche alla circolazione dei bus, che svolteranno dietro la Fons Vitae, e saranno eliminati dei parcheggi blu in viale Matteotti per fare spazio a nuovi stalli dei pullman. Questo il quadro generale dei lavori.

Da mercoledì le modifiche per gli autobus

Il quinto lotto di lavori porta novità anche alla viabilità dei pullman a partire da ieri, mercoledì 18 febbraio. A fare il punto è l’assessore ai trasporti Edoardo Maiolatesi. «Abbiamo effettuato un sopralluogo al quale erano presenti l’ufficio competente del comune, polizia locale, Atap e Agenzia per la mobilità – spiega –. Le modifiche prevedono che i bus non transitino più davanti alla Fons Vitae ma sul retro. Sul lato sud di viale Matteotti verranno eliminati alcuni parcheggi blu per ricavare tre stalli riservati ai pullman; sul lato nord, invece, sarà soppresso lo stallo adiacente a Banca Sella e ne verrà realizzato uno nuovo prima dell’incrocio con via Volpi».

«Si tratta – precisa l’assessore -, per il momento di una soluzione temporanea, limitata al periodo del cantiere nel quinto lotto. Tuttavia, per evitare che i mezzi transitino poi sulla nuova cubettatura di via Italia, potrebbe diventare definitiva a seguito del confronto tra i vari enti coinvolti».

«È la soluzione migliore che siamo riusciti a individuare – conclude Maiolatesi –. Il marciapiede di viale Matteotti è largo quattro-cinque metri e consente a utenti e studenti di attendere i bus in sicurezza; in caso di pioggia, inoltre, possono ripararsi sotto i portici. Ci è sembrata, quindi, l’opzione più adeguata in termini di tutela e comfort per l’utenza».

