AttualitàBiella
“Via A. Abeba, di due buche vicine solo una è stata chiusa”
Scrive un lettore: «Biella, città dei misteri. E a volte basta una strada per raccontarli».
“Via A. Abeba, di due buche vicine solo una è stata chiusa”.
“Via A. Abeba, di due buche vicine solo una è stata chiusa”
«Biella, città dei misteri. E a volte basta una strada per raccontarli». Inizia con queste parole la testimonianza di un lettore che segnala un episodio curioso in via Addis Abeba. «Mi chiedo perché, se ci sono due buche, quella in prossimità dell’incrocio con via Pajetta sia stata chiusa, mentre quella poco più avanti, quasi all’incrocio con corso Risorgimento, sia ancora profonda e aperta».
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