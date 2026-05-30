La realtà agricola della pianura del Basso Biellese, forse meno conosciuta in un territorio provinciale caratterizzato prevalentemente da aree collinari e montane, rappresenta invece un presidio fondamentale per l’economia locale, la biodiversità e la qualità del paesaggio. Per questo gli agricoltori devono essere sostenuti concretamente nel loro lavoro”.

Verzella (Pd): “Al basso Biellese risposte su acqua e agricoltura”

Lo dichiara la Consigliera regionale Emanuela Verzella, intervenendo sul tema delle criticità irrigue che stanno interessando il territorio in queste settimane segnate da un

improvviso e persistente rialzo delle temperature, con punte superiori ai 30-35 gradi. “La diversificazione delle attività produttive e la tutela delle diverse forme di biodiversità –

prosegue Verzella – passano anche attraverso la capacità di garantire un sistema irriguo efficiente e funzionante. Non è pensabile che, di fronte a una situazione climatica sempre

più estrema, arrivino soltanto risposte parziali e insufficienti alle richieste avanzate dai Comuni e dai rappresentanti istituzionali del territorio”.

La consigliera sottolinea inoltre come la questione si inserisca nel più ampio quadro delle difficoltà che stanno interessando l’Associazione irrigua Est Sesia, ente privato

interregionale da tempo commissariato e attualmente impegnato in un complesso percorso di risanamento finanziario e tecnico-strutturale, del quale si discute in proprio in

questi giorni in Consiglio regionale e nelle Commissioni competenti.

“Al di là delle difficoltà gestionali e strutturali, che richiederanno certamente tempo e lavoro per essere affrontate – conclude Verzella – resta però imprescindibile garantire il servizio

agli agricoltori consorziati, compresi quelli del Basso Biellese, che continuano regolarmente a sostenere il sistema attraverso il pagamento delle quote. L’acqua non può

essere negata, ritardata o razionata quando è in gioco il futuro dei raccolti e, con esso, la tenuta economica di intere aziende agricole”.

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