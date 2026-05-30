Il Consiglio Comunale ha approvato l’affidamento a SEAB S.p.A. del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico cittadino per la durata di tre anni.

La gestione del verde pubblico a Biella

La scelta nasce dalla volontà di costruire un modello più stabile, efficiente e vicino alle esigenze della città, superando le criticità emerse negli ultimi anni nella gestione del servizio.

«Negli ultimi anni il lavoro svolto non ci ha soddisfatti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, con delega a Parchi e Giardini, Luca Castagnetti –. Gli uffici comunali hanno più volte riscontrato difficoltà operative e di comunicazione con le aziende incaricate dei diversi lotti del verde. Per questo motivo, già dallo scorso novembre, abbiamo avviato un confronto con Seab per valutare un

nuovo percorso.»

L’affidamento, del valore complessivo di circa 1,9 milioni di euro Iva compresa, consentirà alla società di strutturarsi in modo adeguato attraverso investimenti in mezzi, attrezzature e personale dedicato. Seab procederà infatti all’assunzione di nove operai e di un coordinatore dei lavori.

Il nuovo assetto permetterà inoltre di programmare gli interventi in modo più organico e coordinato, con una prospettiva di lungo periodo che l’Amministrazione considera strategica per il decoro urbano e la qualità della vita, con particolare attenzione anche ai quartieri periferici della città. Restano al momento escluse dall’affidamento le potature degli alberi, che continueranno a essere gestite tramite appalto dedicato. Si tratta infatti di un settore specialistico che richiede competenze specifiche. L’Amministrazione non esclude tuttavia che in futuro anche questo servizio possa essere affidato direttamente a Seab.

«L’obiettivo – prosegue Castagnetti – è garantire una gestione più puntuale e continuativa del verde cittadino. Sappiamo bene che negli ultimi mesi si sono registrate situazioni critiche e numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Proprio per questo riteniamo necessario un cambio di passo concreto.»

L’assessore rivolge inoltre un appello anche ai privati affinché venga mantenuta alta l’attenzione sulla manutenzione delle aree di competenza: «Da parte nostra ci sarà il massimo impegno, ma chiediamo anche ai privati collaborazione nella cura del verde di loro competenza, evitando di costringerci a ricorrere a ordinanze per imporre gli interventi necessari.»

È infine allo studio, da parte di Seab, la predisposizione di una Carta dei Servizi che definirà modalità e strumenti attraverso cui i cittadini potranno effettuare segnalazioni e richieste, con l’obiettivo di rendere più rapido ed efficace il rapporto con l’utenza ed evitare sovrapposizioni o rimpalli di competenze.

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