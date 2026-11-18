Vent’anni nel segno della solidarietà e della tutela della salute materno-infantile nell’Africa subsahariana. È questo il filo conduttore di “Incontro all’Africa con Maria Bonino – 2026”, il tradizionale appuntamento di fine anno organizzato dalla Fondazione biellese per venerdì 20 novembre alle ore 18, presso la Sala Consiglio “Maria Bonino” della Provincia di Biella.

La serata chiuderà un anno di iniziative dedicate al ventennale della Fondazione, nata nel 2006 per raccogliere l’eredità morale e professionale della pediatra Maria Bonino. Un percorso ventennale che oggi si traduce in 11 progetti attivi tra ospedali, missioni e centri per la disabilità, mirati a contrastare la malnutrizione infantile e a formare il personale sanitario locale. Durante l’evento verrà presentato anche il Report annuale con i risultati conseguiti e gli obiettivi futuri.

Ospite d’eccezione dell’incontro sarà l’antropologo e scrittore Marco Aime. Partendo dal suo libro “Ritratto di una onesta utopia”, Aime guiderà il pubblico alla scoperta di Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso dal 1983 al 1987, offrendo uno spaccato profondo sull’eredità politica e sociale di un leader simbolo di riscatto e dignità per l’intero continente africano.

L’ingresso è libero. L’appuntamento sarà inoltre l’occasione per aderire alla campagna natalizia “Regali solidali di Natale 2026”: attraverso coupon a partire da 10 euro (disponibili anche in formato cartaceo su www.fondazionemariabonino.it), sarà possibile finanziare direttamente latte terapeutico, visite mediche e accoglienza per mamme e bambini in Benin e Tanzania.

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