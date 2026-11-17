AttualitàBasso Biellese
Veicolo senza assicurazione a Salussola da due mesi
La scoperta della Polizia locale e il mezzo è stato sequestrato
Un veicolo che circolava da oltre due mesi senza la copertura assicurativa obbligatoria è stato rintracciato durante i controlli della Polizia Locale di Salussola.
Al conducente è stata contestata la violazione dell’articolo 193 del Codice della strada, con l’applicazione della sanzione prevista e il conseguente sequestro amministrativo del mezzo. L’importo da pagare supera i 600 euro anche in misura ridotta.
L’intervento rientra nell’attività quotidiana di controllo del territorio e di vigilanza sulla sicurezza stradale, svolta per individuare e contrastare comportamenti che possono mettere a rischio gli altri utenti della strada.
La circolazione senza assicurazione può comportare gravi problemi in caso di incidente, soprattutto per le conseguenze che possono ricadere sulle persone coinvolte.
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