Attualità
Vede un uomo che litiga con una donna e chiama i carabinieri
E’ successo a Biella, la coppia aveva una lite solo verbale
Vede un uomo che litiga con una donna e chiama i carabinieri.
Una persona ieri ha notato una coppia litigare in modo animato per poi allontanarsi in auto. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno rintracciato la coppia. La ragazza di 30 anni ha chiarito che non c’era stata violenza, ma era solo una lite verbale per motivi di gelosia.
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