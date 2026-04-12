Vede un uomo che litiga con una donna e chiama i carabinieri.

Una persona ieri ha notato una coppia litigare in modo animato per poi allontanarsi in auto. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno rintracciato la coppia. La ragazza di 30 anni ha chiarito che non c’era stata violenza, ma era solo una lite verbale per motivi di gelosia.

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