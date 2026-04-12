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Vede un uomo che litiga con una donna e chiama i carabinieri

E’ successo a Biella, la coppia aveva una lite solo verbale

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45 secondi fa

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Ragazza di Cavaglià picchia il fidanzato. A quanto pare, non sarebbe la prima volta che i due - che vivono insieme - si rendono protagonisti di episodi analoghi.

Vede un uomo che litiga con una donna e chiama i carabinieri.

Una persona ieri ha notato una coppia litigare in modo animato per poi allontanarsi in auto. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno rintracciato la coppia. La ragazza di 30 anni ha chiarito che non c’era stata violenza, ma era solo una lite verbale per motivi di gelosia.

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