Una vita spezzata a soli 20 anni, proprio quando sembrava esserci la possibilità di tornare a guardare al futuro con speranza. Lutto a Trivero e in particolare nella comunità Tamil per Ceethusha Pushpakaran, che si è spenta la scorsa settimana all’ospedale Maggiore di Novara, dove aveva affrontato un lungo percorso di cure per la leucemia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione soprattutto in frazione Ponzone, dove vive la famiglia. Oggi, martedì 17 novembre, è il giorno dell’ultimo saluto alla giovane studentessa.

I riti funebri si terranno alle 10 nella camera ardente dell’ospedale Maggiore di Novara. Successivamente Ceethusha sarà accompagnata nella sala della chiesa parrocchiale di Ponzone, nel comune di Valdilana, dove amici e conoscenti potranno rivolgerle un ultimo saluto dalle 13 alle 15 dello stesso giorno. A piangerla sono la mamma, la sorella, i familiari e tutti coloro che le hanno voluto bene.

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