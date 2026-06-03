Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno 2026, è scattato l’allarme per un’auto in corsa contromano sull’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza dello svincolo di Chivasso Ovest, in direzione Torino. L’allarme ha fatto scattare subito i protocolli di emergenza della polizia stradale e degli ausiliari del traffico.

Va in contromano in autostrada sulla Torino-Milano

La prima segnalazione ufficiale è arrivata alla centrale operativa alle 17.39. Il punto critico è stato individuato sulla carreggiata nord dell’A4, al chilometro 13+500, nella zona dello svincolo di Chivasso Ovest. Il veicolo procedeva in senso contrario rispetto al normale flusso di marcia.

Rischio altissimo nello svincolo

La presenza di un’auto contromano in autostrada rappresenta una situazione di estrema pericolosità. A velocità sostenuta, un mezzo che viaggia nella direzione opposta diventa una minaccia imprevedibile per gli automobilisti che procedono regolarmente, con il rischio concreto di uno scontro frontale.

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