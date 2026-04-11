Va a trovare l’amico e il vicino gli rompe l’auto. Vittima un cittadino straniero che si era recato a Candelo per trovare un amico. L’uomo avrebbe avuto una lite con un vicino. Gli avrebbe danneggiato l’auto con un mattone.

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