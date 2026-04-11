Attualità
Va a trovare l’amico e il vicino gli rompe l’auto
L’uomo presenterà denuncia
Va a trovare l’amico e il vicino gli rompe l’auto. Vittima un cittadino straniero che si era recato a Candelo per trovare un amico. L’uomo avrebbe avuto una lite con un vicino. Gli avrebbe danneggiato l’auto con un mattone.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca2 giorni fa
Donna travolta e uccisa sulle strisce pedonali
Biella2 giorni fa
Addio a Sergio Ciocchetti, morto a soli 57 anni
Attualità1 giorno fa
Stuprata da tre calciatori dopo la festa promozione
Attualità5 ore fa
Lutto a Brusnengo: addio a Veronica di 48 anni
Fuori provincia3 giorni fa