Uyba-Novara, spettacolo da Serie A1 al Biella Forum.

Uyba-Novara, spettacolo da Serie A1 al Biella Forum

Domenica 4 ottobre alle ore 17 il Biella Forum ospiterà l’esordio casalingo nel campionato di Serie A1 della Laica UYBA Busto Arsizio, che affronterà la Igor Gorgonzola Novara. La società lombarda, a seguito dell’indisponibilità della propria arena, ha individuato nell’impianto biellese la sede per la prima gara interna della nuova stagione.

L’appuntamento porterà a Biella una sfida di alto livello della pallavolo femminile italiana e rappresenta anche un’importante occasione di promozione per il territorio.

«Siamo felici di poter accogliere a Biella una società importante come UYBA Busto Arsizio e di mettere a disposizione il Biella Forum per una partita di Serie A1 – commenta il Sindaco di Biella, Marzio Olivero–. È un’opportunità per la nostra città e per gli appassionati di sport, che potranno assistere a una gara di grande livello. Ringraziamo UYBA per aver scelto Biella e siamo lieti di poter collaborare per la riuscita dell’evento.»

«Appena siamo venuti a conoscenza della difficile situazione legata all’impianto di Busto, ci siamo attivati immediatamente per offrire un’alternativa di poter giocare in un palazzetto dello sport dalle caratteristiche simili. Il Biella Forum ha dimostrato di avere le potenzialità per ospitare eventi di livello nazionale e internazionale. Si tratta di un percorso sul quale stiamo investendo e che vogliamo proseguire, perché lo sport rappresenta non solo un momento di spettacolo e partecipazione, ma anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio» dichiara l’Assessore allo Sport, Giacomo Moscarola.

Così il Presidente della Laica UYBA Busto Arsizio, Andrea Saini: «Ringrazio il Comune di Biella, il Sindaco Olivero e gli assessori Moscarola e Paraggio per il grande senso di ospitalità che hanno riservato a UYBA, comprendendo il momento di difficoltà che stiamo attraversando a seguito dell’indisponibilità dell’arena di Busto Arsizio – dichiara il Presidente di UYBA Volley, Andrea Saini –. Il Biella Forum è un impianto fantastico che potremo gustarci già nel torneo della prossima settimana, il 26 e 27 settembre, e dove porteremo il nostro Taraflex e le macchine pubblicitarie per renderlo la nostra casa anche per il grande esordio di domenica 4 ottobre contro Novara. Siamo sicuri che il grande spettacolo della pallavolo possa conquistare anche il pubblico di Biella, che si unirà ai nostri tifosi. Ringrazio questi ultimi per il sostegno e sono sicuro che ci seguiranno in tanti per questo evento, anche grazie ai pullman gratuiti che metteremo a disposizione degli abbonati. Ne abbiamo già esaurito uno in poche ore e questo ci fa ben sperare in una massiccia partecipazione.»

Nei prossimi giorni saranno comunicate attraverso i canali ufficiali di UYBA le modalità di apertura della prevendita libera per la gara. Ulteriori informazioni sul sito volleybusto.com.

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