Uomo a terra in via Repubblica a Biella: era ubriaco.

Allarme ieri per un uomo trovato a terra in via Repubblica a Biella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo, un cittadino straniero, era completamente ubriaco. E’ stato identificato ed è risultato essere irregolare sul territorio italiano.

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