Attualità
Uomo a terra in via Repubblica a Biella: era ubriaco
E’ risultato un cittadino straniero senza permesso di soggiorno
Uomo a terra in via Repubblica a Biella: era ubriaco.
Allarme ieri per un uomo trovato a terra in via Repubblica a Biella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo, un cittadino straniero, era completamente ubriaco. E’ stato identificato ed è risultato essere irregolare sul territorio italiano.
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