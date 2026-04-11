A Borgosesia il Cai ricorda Marino, scomparso sui sentieri della Valsessera. Una serata dedicata a un uomo che ha fatto molto per i percorsi della nostra zona.

Una serata ricordo per Marino: scomparso in Valsessera

Incontro per un amico con il Cai. Nella serata di oggi, venerdì 10 aprile, la sottosezione di Borgosesia e la commissione sentieri promuovono un momento di ricordo e omaggio dedicato a Marino Rabolini, scomparso la scorsa estate sulle montagne della Valsessera.

L’appuntamento sarà al Centro studi “Giovanni Turcotti” in via Dottor Ferro. L’incontro avrà inizio alle 21, occasione per conoscere Rabolini che per anni ha dedicato le sue energie per la salvaguardia dei percorsi valsesiani. La serata sarà accompagnata da un intervento musicale a cura di Chiara Pavan con gli Ex-Novo Flutes e il chitarrista Simone Petrarulo.

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