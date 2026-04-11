Attualità
A Biella investito sulle strisce pedonali
Stamattina in città
Anziano investito sulle strisce pedonali. Portato in ospedale.
Sul posto forze dell’ordine e 118.
Sembrava cosciente . Appena successo. La macchina è ferma proprio sulle strisce.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca2 giorni fa
Donna travolta e uccisa sulle strisce pedonali
Biella2 giorni fa
Addio a Sergio Ciocchetti, morto a soli 57 anni
Attualità1 giorno fa
Stuprata da tre calciatori dopo la festa promozione
Attualità6 ore fa
Lutto a Brusnengo: addio a Veronica di 48 anni
Fuori provincia3 giorni fa