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Muore mentre taglia legna nei boschi

La vittima aveva 67 anni. È successo stamattina.

Pubblicato

10 secondi fa

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valanga sul monte bianco

Un uomo di 67 anni è deceduto questa mattina mentre stava tagliando un albero in località diga dell’Alpe Bacco. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito dalla pianta caduta.

 

I soccorsi sono scattato alle 10:30. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, i militari della Guardia di Finanza e le squadre del Soccorso alpino. Le operazioni di recupero sono durante a lungo.

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