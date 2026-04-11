Tentano di uscire dal supermercato con carrello senza pagare.

A Gaglianico in un supermercato chiesto l’intervento dei carabinieri per un furto. Alcune persone avrebbero tentato di uscire con due carrelli pieni di spesa e prodotti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Una volta scoperti i malviventi si sono allontanati abbandonando la refurtiva.

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