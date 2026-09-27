Una domenica con tantissime cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Una domenica con tantissime cose da fare

– Mostre

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 11 alle 17

Valdilana, via Marconi 23

Chiara Camoni “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice”

INFO

Telefono 015 7591463

casazegna@fondazionezegna.org

– Outdoor e Sport

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 8.30 alle 15

Zubiena, piazza del Comune

BikingGAL – Autunno 2026

INFO

Telefono 348 2888040

ludovico@skouty.com

– Outdoor e Sport

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 8 alle 16

Zubiena, via Martiri della Libertà, 1b

SERRABIKE

INFO

Telefono 333 1345516

info@serrabike.it

www.serrabike.it

– Mostre

da 26/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 10 alle 19

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24

Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione

INFO

Telefono 388 5647455

fattiadartebiella@gmail.com

www.fattiadartebiella.it

– Mostre

da 02/08/2026 a 27/09/2026

Orario domenica dalle 14.30 alle 18.30

Pray, reg. Vallefredda, Fabbrica della Ruota

Mostra “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”

INFO

Telefono 3513902199

fabbricadellaruota@gmail.com

www.docbi.it

– Enogastronomia

da 26/09/2026 a 27/09/2026

Orario sabato 26/09 dalle 15 alle 20.30; domenica 27/09 dalle 11.00 alle 19.30

Via della Valletta 1 – Verrone (BI)

Le Verità sul Vino 2026

INFO

Telefono 352 092 9614

info@falseum.com

– Outdoor e Sport

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 10 alle 13

Candelo, BARAGGIA, PARCHEGGIO RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE BARAGGE

FITWALKING FOR AIL

INFO

Telefono 388 4531139

INFO@AILBIELLA.IT

WWW.AILBIELLA.IT

– Arte e Cultura

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 17 alle 18.30

Roppolo, Castello

SUONI IN MOVIMENTO – Panorami Sonori al Castello di Roppolo

INFO

Telefono 370 3031220

segreteria@nuovoisi.it

www.suoniinmovimento.it/panorami-sonori.php

– Enogastronomia

da 26/09/2026 a 27/09/2026

Orario sabato 26 settembre dalle 15.00 alle 20.30; domenica 27 settembre dalle 11.00 alle 19.30

Via della Valletta 1 – 13871 Verrone, BI

La verità sul vino

INFO

Telefono 015 41 93 082

info@falseum.com

– Arte e Cultura

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 11 alle 12.30

Oropa, via Santuario di Oropa 480

Visita guidata “Oropa e i suoi Tesori”

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

– Arte e Cultura

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 10 alle 20

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24

Contemporanea. Parole e storie di donne

INFO

Telefono 392 5166749

contemporanea.biella@gmail.com

www.contemporanea-festival.com

– Mostre

da 08/08/2026 a 27/09/2026

Orario 7-19

Cattedrale di Biella, Piazza Duomo, Biella

Esposizione ‘Sia Luce. Ex voto. Forme della riconoscenza’

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

– Arte e Cultura

da 24/09/2026 a 27/09/2026

Biella

OROPA MUSIC FESTIVAL 2026

INFO

Telefono 366 1195390

info@oropamusicfestival.com

– Outdoor e Sport

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 10 alle 17

Tavigliano, Bocchetto Sessera

Oasi Zegna e i suoi alpeggi – AGROTECH

INFO

biella@faigiovani.fondoambiente.it

https://www.oasizegna.com/it/eventi/oasi-zegna-e-i-suoi-alpeggi_11963.html

– Arte e Cultura

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 16 alle 18

Vigliano Biellese, Villa Era, via Giuseppe Rivetti, 53

I colori della mente. Come i pensieri e le emozioni sono causa di malattia secondo l’Āyurveda

INFO

Telefono 340 1143082

info@villaera.it

www.villaera.it

– Outdoor e Sport

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 9.30 alle 13

Donato, salone San Pietro, via Martiri della Libertà, 12

Workshop del m. Feldenkrais – Perle e Rocce Flessibili come un filo di perle, forti come il granito

INFO

Telefono 349 1515975

silvia@spazioup.it

– Arte e Cultura

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 10 alle 17

Biella, via Serralunga 27

Terme Culturali “Yog-Art Edition”

INFO

Telefono 340 2552068

termeculturali@cittadellarte.it

https://cittadellarte.it/it/articles/dare-forma-al-benessere-cittadellarte-ospita-le-terme-culturali-yog-art-edition

– Arte e Cultura

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Salussola, via Duca d’Aosta 7

Apertura Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola

INFO

info@museolaboratoriosalussola.org

www.museolaboratoriosalussola.org

– Arte e Cultura

da 26/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 10 alle 18

Campiglia Cervo, santuario di san Giovanni d’Andorno

Festival Cre/azioni in Valle Cervo — Alchimie di Arte e Natura

INFO

Telefono 340 3510365

artnativedream@gmail.com

https://www.facebook.com/events/2275288846566533/

– Arte e Cultura

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 14.30 alle 18.30

Sostegno, fraz. Casa del Bosco, Museo del Bramaterra

Olivetti. Centri comunitari del Canavese e personaggi olivettiani

INFO

Telefono 320 4293103

giuliabeduzzi@gmail.com

– Arte e Cultura

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 15 alle 17

Pray, Fabbrica della Ruota

Visita guidata alla mostra “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”

INFO

docbi@docbi.it

www.fabbricadellaruota.it

– Arte e Cultura

da 27/09/2026 a 27/09/2026

Orario dalle 16.30 alle 18.30

Muzzano, piazza Parrocchiale

“Il ballo della corda”. Spettacolo teatrale a Muzzano

INFO

Telefono whatsapp 327 4858731

iscrizioni@storiedipiazza.it

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 03/10/2026

Orario 15-18

Via Duca d’Aosta 7, 13885 Salussola (BI)

Corso di acquerello al Museo.

INFO

Telefono 3332481278

info@museolaboratoriosalussola.org

www.museolaboratoriosalussola.org

– Mostre

da 27/09/2026 a 11/10/2026

Biella, via G. Arnulfo 15/a

Mostra documentaria “Bosone e gli altri. Personaggi e vicende del Medioevo biellese”

INFO

Telefono 015 21805

as-bi@cultura.gov.it

archiviodistatobiella.cultura.gov.it

– Mostre

da 05/07/2026 a 11/10/2026

Orario dalle 14.30 alle 18.30

Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione

Mostra sull’acqua a Donato

INFO

coordinatore@ecomuseo.it

www.ecomuseo.it

– Mostre

da 02/08/2026 a 17/10/2026

Orario domenica dalle 15.00 alle 19.00

Pettinengo, Museo delle Migrazioni

Mostra “Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna”

INFO

info@sunuraghe.it

www.sunuraghe.it

– Mostre

da 05/07/2026 a 18/10/2026

Orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

RITRATTƏ PARTIGIANE

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 29/08/2026 a 31/10/2026

BI-BOx Artspace – Via Italia 38, Biella

Mostra collettiva ‘Variazioni sul blu’

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

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