AttualitàBiellaCircondario
Una domenica con tantissime cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese
Una domenica con tantissime cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tantissime cose da fare
– Mostre
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 11 alle 17
Valdilana, via Marconi 23
Chiara Camoni “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice”
INFO
Telefono 015 7591463
casazegna@fondazionezegna.org
– Outdoor e Sport
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 8.30 alle 15
Zubiena, piazza del Comune
BikingGAL – Autunno 2026
INFO
Telefono 348 2888040
ludovico@skouty.com
– Outdoor e Sport
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 8 alle 16
Zubiena, via Martiri della Libertà, 1b
SERRABIKE
INFO
Telefono 333 1345516
info@serrabike.it
www.serrabike.it
– Mostre
da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 19
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24
Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione
INFO
Telefono 388 5647455
fattiadartebiella@gmail.com
www.fattiadartebiella.it
– Mostre
da 02/08/2026 a 27/09/2026
Orario domenica dalle 14.30 alle 18.30
Pray, reg. Vallefredda, Fabbrica della Ruota
Mostra “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”
INFO
Telefono 3513902199
fabbricadellaruota@gmail.com
www.docbi.it
– Enogastronomia
da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario sabato 26/09 dalle 15 alle 20.30; domenica 27/09 dalle 11.00 alle 19.30
Via della Valletta 1 – Verrone (BI)
Le Verità sul Vino 2026
INFO
Telefono 352 092 9614
info@falseum.com
– Outdoor e Sport
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 13
Candelo, BARAGGIA, PARCHEGGIO RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE BARAGGE
FITWALKING FOR AIL
INFO
Telefono 388 4531139
INFO@AILBIELLA.IT
WWW.AILBIELLA.IT
– Arte e Cultura
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 17 alle 18.30
Roppolo, Castello
SUONI IN MOVIMENTO – Panorami Sonori al Castello di Roppolo
INFO
Telefono 370 3031220
segreteria@nuovoisi.it
www.suoniinmovimento.it/panorami-sonori.php
– Enogastronomia
da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario sabato 26 settembre dalle 15.00 alle 20.30; domenica 27 settembre dalle 11.00 alle 19.30
Via della Valletta 1 – 13871 Verrone, BI
La verità sul vino
INFO
Telefono 015 41 93 082
info@falseum.com
– Arte e Cultura
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 11 alle 12.30
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Visita guidata “Oropa e i suoi Tesori”
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
– Arte e Cultura
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 20
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24
Contemporanea. Parole e storie di donne
INFO
Telefono 392 5166749
contemporanea.biella@gmail.com
www.contemporanea-festival.com
– Mostre
da 08/08/2026 a 27/09/2026
Orario 7-19
Cattedrale di Biella, Piazza Duomo, Biella
Esposizione ‘Sia Luce. Ex voto. Forme della riconoscenza’
INFO
Telefono 392 5166749
info.bibox@gmail.com
– Arte e Cultura
da 24/09/2026 a 27/09/2026
Biella
OROPA MUSIC FESTIVAL 2026
INFO
Telefono 366 1195390
info@oropamusicfestival.com
– Outdoor e Sport
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 17
Tavigliano, Bocchetto Sessera
Oasi Zegna e i suoi alpeggi – AGROTECH
INFO
biella@faigiovani.fondoambiente.it
https://www.oasizegna.com/it/eventi/oasi-zegna-e-i-suoi-alpeggi_11963.html
– Arte e Cultura
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 16 alle 18
Vigliano Biellese, Villa Era, via Giuseppe Rivetti, 53
I colori della mente. Come i pensieri e le emozioni sono causa di malattia secondo l’Āyurveda
INFO
Telefono 340 1143082
info@villaera.it
www.villaera.it
– Outdoor e Sport
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 9.30 alle 13
Donato, salone San Pietro, via Martiri della Libertà, 12
Workshop del m. Feldenkrais – Perle e Rocce Flessibili come un filo di perle, forti come il granito
INFO
Telefono 349 1515975
silvia@spazioup.it
– Arte e Cultura
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 17
Biella, via Serralunga 27
Terme Culturali “Yog-Art Edition”
INFO
Telefono 340 2552068
termeculturali@cittadellarte.it
https://cittadellarte.it/it/articles/dare-forma-al-benessere-cittadellarte-ospita-le-terme-culturali-yog-art-edition
– Arte e Cultura
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
Salussola, via Duca d’Aosta 7
Apertura Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola
INFO
info@museolaboratoriosalussola.org
www.museolaboratoriosalussola.org
– Arte e Cultura
da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 18
Campiglia Cervo, santuario di san Giovanni d’Andorno
Festival Cre/azioni in Valle Cervo — Alchimie di Arte e Natura
INFO
Telefono 340 3510365
artnativedream@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2275288846566533/
– Arte e Cultura
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Sostegno, fraz. Casa del Bosco, Museo del Bramaterra
Olivetti. Centri comunitari del Canavese e personaggi olivettiani
INFO
Telefono 320 4293103
giuliabeduzzi@gmail.com
– Arte e Cultura
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 15 alle 17
Pray, Fabbrica della Ruota
Visita guidata alla mostra “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”
INFO
docbi@docbi.it
www.fabbricadellaruota.it
– Arte e Cultura
da 27/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 16.30 alle 18.30
Muzzano, piazza Parrocchiale
“Il ballo della corda”. Spettacolo teatrale a Muzzano
INFO
Telefono whatsapp 327 4858731
iscrizioni@storiedipiazza.it
– Arte e Cultura
da 12/09/2026 a 03/10/2026
Orario 15-18
Via Duca d’Aosta 7, 13885 Salussola (BI)
Corso di acquerello al Museo.
INFO
Telefono 3332481278
info@museolaboratoriosalussola.org
www.museolaboratoriosalussola.org
– Mostre
da 27/09/2026 a 11/10/2026
Biella, via G. Arnulfo 15/a
Mostra documentaria “Bosone e gli altri. Personaggi e vicende del Medioevo biellese”
INFO
Telefono 015 21805
as-bi@cultura.gov.it
archiviodistatobiella.cultura.gov.it
– Mostre
da 05/07/2026 a 11/10/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione
Mostra sull’acqua a Donato
INFO
coordinatore@ecomuseo.it
www.ecomuseo.it
– Mostre
da 02/08/2026 a 17/10/2026
Orario domenica dalle 15.00 alle 19.00
Pettinengo, Museo delle Migrazioni
Mostra “Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna”
INFO
info@sunuraghe.it
www.sunuraghe.it
– Mostre
da 05/07/2026 a 18/10/2026
Orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
RITRATTƏ PARTIGIANE
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 29/08/2026 a 31/10/2026
BI-BOx Artspace – Via Italia 38, Biella
Mostra collettiva ‘Variazioni sul blu’
INFO
Telefono 392 5166749
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato