AttualitàBiella
Una domenica con tante cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tante cose da fare
– Mostre
da 01/11/2026 a 01/11/2026
Orario dalle 11 alle 17
Valdilana, via Marconi 23
Chiara Camoni “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice”
INFO
Telefono 015 7591463
casazegna@fondazionezegna.org
– Outdoor e Sport
da 01/11/2026 a 01/11/2026
Orario dalle 14.30 alle 16.30
Pollone, Parco della Burcina “Felice Piacenza”
Tutta un’altra foglia
INFO
Telefono 334 3387223
ticino@arnicatorino.it
– Arte e Cultura
da 01/11/2026 a 01/11/2026
Orario dalle 11 alle 12.30
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Visita guidata “Oropa e i suoi Tesori”
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
– Arte e Cultura
da 01/11/2026 a 01/11/2026
Orario dalle 7 alle 19
Biella, piazza Duomo, Cattedrale
Bugella sacra a cura di BI-BOx – APS e della Parrocchia di Santo Stefano di Biella
INFO
Telefono 392 5166749
info.bibox@gmail.com
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
– Mostre
da 01/11/2026 a 01/11/2026
Orario dalle 14 alle 18
Pollone, Cascina Emilia, Parco Burcina
Mostra Fotografica
INFO
info@fotoclubbiella.it
www.fotoclubbiella.it
– Mostre
da 29/09/2026 a 07/11/2026
Orario dalle 16 alle 19
Biella, salita di Riva, 3, Ex Lanificio Pria
SEDIMENT/AZIONI
INFO
Telefono 335 5714756
alessandro@11contemporary.art
www.11contemporary.art
– Mostre
da 24/10/2026 a 14/11/2026
Orario dalle 15 alle 18
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
RITRATTƏ PARTIGIANE
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 02/10/2026 a 29/11/2026
Biella, Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella n.10
PIETRA, il tempo scolpito
INFO
Telefono 015 2522445
info@fondazionesella.org
www.fondazionesella.org
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