Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Una domenica con tante cose da fare

– Mostre

da 01/11/2026 a 01/11/2026

Orario dalle 11 alle 17

Valdilana, via Marconi 23

Chiara Camoni “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice”

INFO

Telefono 015 7591463

casazegna@fondazionezegna.org

– Outdoor e Sport

da 01/11/2026 a 01/11/2026

Orario dalle 14.30 alle 16.30

Pollone, Parco della Burcina “Felice Piacenza”

Tutta un’altra foglia

INFO

Telefono 334 3387223

ticino@arnicatorino.it

– Arte e Cultura

da 01/11/2026 a 01/11/2026

Orario dalle 11 alle 12.30

Oropa, via Santuario di Oropa 480

Visita guidata “Oropa e i suoi Tesori”

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

– Arte e Cultura

da 01/11/2026 a 01/11/2026

Orario dalle 7 alle 19

Biella, piazza Duomo, Cattedrale

Bugella sacra a cura di BI-BOx – APS e della Parrocchia di Santo Stefano di Biella

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

– Mostre

da 01/11/2026 a 01/11/2026

Orario dalle 14 alle 18

Pollone, Cascina Emilia, Parco Burcina

Mostra Fotografica

INFO

info@fotoclubbiella.it

www.fotoclubbiella.it

– Mostre

da 29/09/2026 a 07/11/2026

Orario dalle 16 alle 19

Biella, salita di Riva, 3, Ex Lanificio Pria

SEDIMENT/AZIONI

INFO

Telefono 335 5714756

alessandro@11contemporary.art

www.11contemporary.art

– Mostre

da 24/10/2026 a 14/11/2026

Orario dalle 15 alle 18

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

RITRATTƏ PARTIGIANE

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 02/10/2026 a 29/11/2026

Biella, Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella n.10

PIETRA, il tempo scolpito

INFO

Telefono 015 2522445

info@fondazionesella.org

www.fondazionesella.org

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