Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Una domenica con tante cose da fare

– Mostre

da 13/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 11 alle 17

Valdilana, via Marconi 23

Chiara Camoni “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice”

INFO

Telefono 015 7591463

casazegna@fondazionezegna.org

https://www.fondazionezegna.org/mostre-temporanee/luccicanza/

– Mostre

da 12/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 10 alle 19

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24

Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione

INFO

Telefono 388 5647455

fattiadartebiella@gmail.com

www.fattiadartebiella.it

– Arte e Cultura

da 11/09/2026 a 13/09/2026

Biblioteca Civica di Biella, piazza Curiel 13 – 13900 Biella (BI)

#FUORILUOGO 2026 Dodicesima edizione del Festival Letterario della Città di Biella 11-12-13 settembre Oltre ottanta appuntamenti tra narrativa, geopolitica, economia, arte, musica e teatro

INFO

info@fuorluogo.it

www.fuoriluogobiella.it

– Arte e Cultura

da 13/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 17 alle 18.30

Roppolo, CASTELLO

SUONI IN MOVIMENTO – Panorami Sonori al Castello di Roppolo

INFO

Telefono 370 3031220

segreteria@nuovoisi.it

www.suoniinmovimento.it/panorami-sonori.php

– Arte e Cultura

da 13/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 18.30 alle 20.00

Bielmonte Piazzale 1

PerosInRete: il pianoforte di Davide Cava in concerto a Bielmonte

INFO

info@accademiaperosi.org

https://www.oasizegna.com/it/eventi/perosinrete-il-pianoforte-di-davide-cava-in-concerto-a-bielmonte_11867.html

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 13/09/2026

Orario sabato 12 settembre dalle 20.30 alle 23.30; domenica 13 settembre dalle 15.30 alle 18.30

Lanificio Picco, Frazione Picco, 6 – Veglio (BI)

Dall’alto di una ciminiera – Itinerario teatrale sulla storia del tessile biellese

INFO

Telefono 3335283350

teatrando@teatrandobiella.it

www.teatrandobiella.it

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 9 alle 18

Oropa, via Santuario di Oropa 480

Fiera di San Bartolomeo

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

https://www.santuariodioropa.it/

– Mostre

da 12/07/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 14.30 alle 18.30

Pray, “Fabbrica della ruota”, regione Vallefredda 1

Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte

INFO

Telefono 015 31463

docbi@docbi.it

www.docbi.it

– Arte e Cultura

da 13/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 11 alle 12.30

Oropa, via Santuario di Oropa 480

Visita guidata “Oropa e i suoi Tesori”

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/

– Outdoor e Sport

da 13/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 9.30 alle 13

Oropa, via santuario di Oropa 480

Escursione all’Alpe di San Bartolomeo e degustazione

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

https://www.santuariodioropa.it/passeggiate-naturalistiche/

– Arte e Cultura

da 13/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 10 alle 18

Candelo, Ricetto

Frammenti di Medioevo

INFO

villamarescandelo@yahoo.com

– Arte e Cultura

da 13/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 17.30 alle 18.30

Pettinengo, Museo degli Acquasantini, oratorio di San Rocco, fraz. Livera

Restauri e Chitarre

INFO

Telefono 015 31463

docbi@docbi.it

www.docbi.it

– Arte e Cultura

da 11/09/2026 a 13/09/2026

Agenzia Viaggi Scaramuzzi, via Italia 11 – 13900 (BI)

WEEKEND #FUORILUOGO

INFO

Telefono 015 358 1211

contatti@scaramuzziviaggi.it

– Arte e Cultura

da 13/09/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 14.30 alle 17.30

Zubiena

Corso Lana, Acqua e Sapone

INFO

Telefono 327 9856078

chiostrodelleillusioni@gmail.com

https://chiostrodelleillusioni.com/lana-acqua-e-sapone-2/

– Mostre

da 17/07/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 9 alle 19

Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2, VILLA PIAZZO

TRANSUMANZA: L’ARTE NELLA MIGRAZIONE

INFO

Telefono 331 1829988

comunicazione@pacefuturo.it

www.pacefuturo.it

– Arte e Cultura

da 07/06/2026 a 20/09/2026

Orario 8-23

Fraz. Oretto, Camoiglia Cervo (BI)

MOSTRA A LA BURSCH: “VALLE CERVO, APPUNTI”

INFO

info@labursch.com

https://labursch.com/eventi-la-bursch/

– Arte e Cultura

da 08/09/2026 a 22/09/2026

Orario dalle 21 alle 23

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

STASERA PARLIAMO DI… RESISTENZA!

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Arte e Cultura

da 13/09/2026 a 23/09/2026

Biblioteca Civica. Sezione Ragazzi Rosalia Aglietta Anderi / Piazza Alessandro Lamarmora, 5, 13900 Biella BI

#fuoriluogo Kids & Young 13 – 23 settembre 2026

INFO

info@fuoriluogo.it

www.fuoriluogo.it

– Mostre

da 02/08/2026 a 27/09/2026

Orario domenica dalle 14.30 alle 18.30

Pray, reg. Vallefredda, Fabbrica della Ruota

Mostra “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”

INFO

Telefono 3513902199

fabbricadellaruota@gmail.com

www.docbi.it

– Mostre

da 08/08/2026 a 27/09/2026

Orario 7-19

Cattedrale di Biella, Piazza Duomo, Biella

Esposizione ‘Sia Luce. Ex voto. Forme della riconoscenza’

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 03/10/2026

Orario 15-18

Via Duca d’Aosta 7, 13885 Salussola (BI)

Corso di acquerello al Museo.

INFO

Telefono 3332481278

info@museolaboratoriosalussola.org

www.museolaboratoriosalussola.org

– Mostre

da 05/07/2026 a 11/10/2026

Orario dalle 14.30 alle 18.30

Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione

Mostra sull’acqua a Donato

INFO

coordinatore@ecomuseo.it

www.ecomuseo.it

– Mostre

da 02/08/2026 a 17/10/2026

Orario domenica dalle 15.00 alle 19.00

Pettinengo, Museo delle Migrazioni

Mostra “Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna”

INFO

info@sunuraghe.it

www.sunuraghe.it

– Mostre

da 05/07/2026 a 18/10/2026

Orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

RITRATTƏ PARTIGIANE

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 29/08/2026 a 31/10/2026

BI-BOx Artspace – Via Italia 38, Biella

Mostra collettiva ‘Variazioni sul blu’

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

https://www.polomusealemasseranese.it/

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