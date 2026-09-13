AttualitàBiella
Una domenica con tante cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese
Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tante cose da fare
– Mostre
da 13/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 11 alle 17
Valdilana, via Marconi 23
Chiara Camoni “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice”
INFO
Telefono 015 7591463
casazegna@fondazionezegna.org
https://www.fondazionezegna.org/mostre-temporanee/luccicanza/
– Mostre
da 12/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 10 alle 19
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24
Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione
INFO
Telefono 388 5647455
fattiadartebiella@gmail.com
www.fattiadartebiella.it
– Arte e Cultura
da 11/09/2026 a 13/09/2026
Biblioteca Civica di Biella, piazza Curiel 13 – 13900 Biella (BI)
#FUORILUOGO 2026 Dodicesima edizione del Festival Letterario della Città di Biella 11-12-13 settembre Oltre ottanta appuntamenti tra narrativa, geopolitica, economia, arte, musica e teatro
INFO
info@fuorluogo.it
www.fuoriluogobiella.it
– Arte e Cultura
da 13/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 17 alle 18.30
Roppolo, CASTELLO
SUONI IN MOVIMENTO – Panorami Sonori al Castello di Roppolo
INFO
Telefono 370 3031220
segreteria@nuovoisi.it
www.suoniinmovimento.it/panorami-sonori.php
– Arte e Cultura
da 13/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 18.30 alle 20.00
Bielmonte Piazzale 1
PerosInRete: il pianoforte di Davide Cava in concerto a Bielmonte
INFO
info@accademiaperosi.org
https://www.oasizegna.com/it/eventi/perosinrete-il-pianoforte-di-davide-cava-in-concerto-a-bielmonte_11867.html
– Arte e Cultura
da 12/09/2026 a 13/09/2026
Orario sabato 12 settembre dalle 20.30 alle 23.30; domenica 13 settembre dalle 15.30 alle 18.30
Lanificio Picco, Frazione Picco, 6 – Veglio (BI)
Dall’alto di una ciminiera – Itinerario teatrale sulla storia del tessile biellese
INFO
Telefono 3335283350
teatrando@teatrandobiella.it
www.teatrandobiella.it
– Arte e Cultura
da 12/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 9 alle 18
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Fiera di San Bartolomeo
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
https://www.santuariodioropa.it/
– Mostre
da 12/07/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Pray, “Fabbrica della ruota”, regione Vallefredda 1
Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte
INFO
Telefono 015 31463
docbi@docbi.it
www.docbi.it
– Arte e Cultura
da 13/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 11 alle 12.30
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Visita guidata “Oropa e i suoi Tesori”
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
https://www.santuariodioropa.it/visite-guidate-al-santuario-di-oropa-2/
– Outdoor e Sport
da 13/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 9.30 alle 13
Oropa, via santuario di Oropa 480
Escursione all’Alpe di San Bartolomeo e degustazione
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
https://www.santuariodioropa.it/passeggiate-naturalistiche/
– Arte e Cultura
da 13/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 10 alle 18
Candelo, Ricetto
Frammenti di Medioevo
INFO
villamarescandelo@yahoo.com
– Arte e Cultura
da 13/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 17.30 alle 18.30
Pettinengo, Museo degli Acquasantini, oratorio di San Rocco, fraz. Livera
Restauri e Chitarre
INFO
Telefono 015 31463
docbi@docbi.it
www.docbi.it
– Arte e Cultura
da 11/09/2026 a 13/09/2026
Agenzia Viaggi Scaramuzzi, via Italia 11 – 13900 (BI)
WEEKEND #FUORILUOGO
INFO
Telefono 015 358 1211
contatti@scaramuzziviaggi.it
– Arte e Cultura
da 13/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 14.30 alle 17.30
Zubiena
Corso Lana, Acqua e Sapone
INFO
Telefono 327 9856078
chiostrodelleillusioni@gmail.com
https://chiostrodelleillusioni.com/lana-acqua-e-sapone-2/
– Mostre
da 17/07/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 9 alle 19
Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2, VILLA PIAZZO
TRANSUMANZA: L’ARTE NELLA MIGRAZIONE
INFO
Telefono 331 1829988
comunicazione@pacefuturo.it
www.pacefuturo.it
– Arte e Cultura
da 07/06/2026 a 20/09/2026
Orario 8-23
Fraz. Oretto, Camoiglia Cervo (BI)
MOSTRA A LA BURSCH: “VALLE CERVO, APPUNTI”
INFO
info@labursch.com
https://labursch.com/eventi-la-bursch/
– Arte e Cultura
da 08/09/2026 a 22/09/2026
Orario dalle 21 alle 23
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
STASERA PARLIAMO DI… RESISTENZA!
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Arte e Cultura
da 13/09/2026 a 23/09/2026
Biblioteca Civica. Sezione Ragazzi Rosalia Aglietta Anderi / Piazza Alessandro Lamarmora, 5, 13900 Biella BI
#fuoriluogo Kids & Young 13 – 23 settembre 2026
INFO
info@fuoriluogo.it
www.fuoriluogo.it
– Mostre
da 02/08/2026 a 27/09/2026
Orario domenica dalle 14.30 alle 18.30
Pray, reg. Vallefredda, Fabbrica della Ruota
Mostra “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”
INFO
Telefono 3513902199
fabbricadellaruota@gmail.com
www.docbi.it
– Mostre
da 08/08/2026 a 27/09/2026
Orario 7-19
Cattedrale di Biella, Piazza Duomo, Biella
Esposizione ‘Sia Luce. Ex voto. Forme della riconoscenza’
INFO
Telefono 392 5166749
info.bibox@gmail.com
– Arte e Cultura
da 12/09/2026 a 03/10/2026
Orario 15-18
Via Duca d’Aosta 7, 13885 Salussola (BI)
Corso di acquerello al Museo.
INFO
Telefono 3332481278
info@museolaboratoriosalussola.org
www.museolaboratoriosalussola.org
– Mostre
da 05/07/2026 a 11/10/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione
Mostra sull’acqua a Donato
INFO
coordinatore@ecomuseo.it
www.ecomuseo.it
– Mostre
da 02/08/2026 a 17/10/2026
Orario domenica dalle 15.00 alle 19.00
Pettinengo, Museo delle Migrazioni
Mostra “Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna”
INFO
info@sunuraghe.it
www.sunuraghe.it
– Mostre
da 05/07/2026 a 18/10/2026
Orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
RITRATTƏ PARTIGIANE
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 29/08/2026 a 31/10/2026
BI-BOx Artspace – Via Italia 38, Biella
Mostra collettiva ‘Variazioni sul blu’
INFO
Telefono 392 5166749
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
https://www.polomusealemasseranese.it/
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